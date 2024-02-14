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Постпред Китаю в ООН закликав припинити військову допомогу Україні, — ЗМІ

14 лютого 2024 17:03
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Ілля Рябінін
редактор
Постпред Китаю в ООН закликав припинити військову допомогу Україні, — ЗМІ
Постійний представник Китаю в ООН Чжан Цзюнь. Фото: REUTERS/Brendan McDermid
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Ілля Рябінін
редактор

Постійний представник Китаю при Організації Об'єднаних Націй Чжан Цзюнь заявив, що США та країни НАТО повинні припинити постачати зброю в Україну, та докласти зусиль для встановлення миру.

Про це повідомляє Newsweek у середу, 14 лютого. 

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"Певні країни повинні негайно припинити підкидати хмизу у вогонь та припинити підривати дипломатичні зусилля міжнародної спільноти", — сказав Цзюнь.

Як заявив постпред Піднебесної, безпека однієї країни не може здійснюватись коштом безпеки інших держав. Він наголосив на тому, що Росія та Україна мають виконати Мінські угоди, досягнуті країнами у 2014 році, та закликав НАТО "припинити погрози".

"НАТО має дотримуватися діалогу та консультацій при вирішенні суперечок та загального спрямування політичного врегулювання замість того, щоб займатися тиском, наклепом та односторонніми санкціями й тим більше застосовувати силу", — акцентував китайський дипломат.

Нагадаємо, засновник SpaceX Ілон Маск заявив, що "не існує жодного шансу", що президент РФ Володимир Путін програє у війні проти України, та закликав уряд США припинити допомагати Україні, аби війна закінчилася швидше. 

Додамо, генсекретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що військова допомога Україні не є благодійністю, а інвестиціями у власну безпеку.

США
Китай
НАТО
ООН
військова допомога
Україна
Росія

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