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Постпред Китая в ООН призвал прекратить военную помощь Украине, — СМИ

14 февраля 2024 17:03
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Илья Рябинин
редактор
Постпред Китая в ООН призвал прекратить военную помощь Украине, — СМИ
Постоянный представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь. Фото: REUTERS/Brendan McDermid
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Постоянный представитель Китая при Организации Объединенных Наций Чжан Цзюнь заявил, что США и страны НАТО должны прекратить поставлять оружие в Украину и приложить усилия по установлению мира.

Об этом сообщает Newsweek в среду, 14 февраля.

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"Определенные страны должны немедленно прекратить подливать масло в огонь и прекратить взрывать дипломатические усилия международного сообщества", — сказал Цзюнь.

Как заявил постпред Поднебесной, безопасность одной страны не может осуществляться на средства безопасности других государств. Он отметил, что Россия и Украина должны выполнить Минские соглашения, достигнутые странами в 2014 году, и призвал НАТО "прекратить угрозы".

"НАТО должно придерживаться диалога и консультаций при разрешении споров и всеобщего направления политического урегулирования вместо того, чтобы заниматься давлением, клеветой и односторонними санкциями и тем более применять силу", — акцентировал китайский дипломат.

Напомним, основатель SpaceX Илон Маск заявил, что "не существует никакого шанса", что президент РФ Владимир Путин проигрывает в войне против Украины, и призвал правительство США прекратить помогать Украине, чтобы война закончилась быстрее.

Добавим, генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военная помощь Украине не благотворительность, а инвестиции в собственную безопасность.

США
Китай
НАТО
ООН
военная помощь
Украина
Россия

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