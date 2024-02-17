Блинкен отреагировал на поддержку России Китаем

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: Reuters

В Китае пообещали поддержку России в "украинском вопросе". В то же время государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен выразил обеспокоенность главе МИД Китая Ван И.

Об этом сообщил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер.

Поддержка России Китаем

Известно, что Блинкен встретился с Ван в Германии на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Госсекретарь выразил обеспокоенность по поддержке КНР войны России против Украины, включая поддержку российской оборонно-промышленной базы", — говорится в сообщении.

В то же время стороны обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и на Корейском полуострове и согласовали встречу высокопоставленных чиновников стран для продолжения этих дискуссий.

Блинкен подчеркнул, что США будут отстаивать собственные интересы и ценности, а также союзников и партнеров.

Напомним, постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что США и страны НАТО должны прекратить поставлять оружие в Украину и приложить усилия по установлению мира.

Кроме того, генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военная помощь Украине не благотворительность, а инвестиции в собственную безопасность.