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Блинкен отреагировал на поддержку России Китаем

17 февраля 2024 09:16
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Блинкен отреагировал на поддержку России Китаем
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Китае пообещали поддержку России в "украинском вопросе". В то же время государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен выразил обеспокоенность главе МИД Китая Ван И.

Об этом сообщил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер.

Поддержка России Китаем

Известно, что Блинкен встретился с Ван в Германии на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Госсекретарь выразил обеспокоенность по поддержке КНР войны России против Украины, включая поддержку российской оборонно-промышленной базы", — говорится в сообщении.

В то же время стороны обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и на Корейском полуострове и согласовали встречу высокопоставленных чиновников стран для продолжения этих дискуссий.

Блинкен подчеркнул, что США будут отстаивать собственные интересы и ценности, а также союзников и партнеров.

Напомним, постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что США и страны НАТО должны прекратить поставлять оружие в Украину и приложить усилия по установлению мира.

Кроме того, генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военная помощь Украине не благотворительность, а инвестиции в собственную безопасность.

США
Китай
Энтони Блинкен
война в Украине
Россия

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