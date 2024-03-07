Китайский дипломат заявил об "углублении" дружбы с Россией
Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что КНР и Россия укрепляют свои дружеские связи . Также он осудил США за попытки "подавить" экономику Китая с помощью санкций.
Об этом сообщило издание The Guardian в четверг, 7 марта.
Ван И о санкциях США
Глава МИД КНР выразил мнение, что американские санкции в отношении Китая достигли "необъятного" уровня. Он заявил, что Китай противостоит "одностороннему режиму и протекционизму" — эти высказывания часто встречаются в официальных сообщениях Пекина.
Как будет развиваться сотрудничество Китая с Россией
Дипломат также сказал, что отношения с Россией будут развиваться и углубляться в ближайшие месяцы.
Ван И высоко оценил "стратегическое руководство" лидера Китая Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина в поддержке отношений на таком уровне, что в прошлом году объем торговли между странами достиг рекордных 240 миллиардов долларов. Топ-дипломат также отметил, что китайские семьи получают тепло от российского природного газа, а российские дороги заполнены китайскими машинами.
Напомним, что спецпредставитель Китая прибыл в Москву и планировал обсудить вопросы переговоров между Украиной и Россией.
Ранее мы писали, что премьер-министр Ли Цян назвал главные опасности для экономики Китая.
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