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Китайский дипломат заявил об "углублении" дружбы с Россией

7 марта 2024 20:12
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Китайский дипломат заявил об "углублении" дружбы с Россией
Министр иностранных дел КНР Ван И. Фото: rus-info.com
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что КНР и Россия укрепляют свои дружеские связи . Также он осудил США за попытки "подавить" экономику Китая с помощью санкций.

Об этом сообщило издание The Guardian в четверг, 7 марта.

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Ван И о санкциях США

Глава МИД КНР выразил мнение, что американские санкции в отношении Китая достигли "необъятного" уровня. Он заявил, что Китай противостоит "одностороннему режиму и протекционизму" — эти высказывания часто встречаются в официальных сообщениях Пекина.

Как будет развиваться сотрудничество Китая с Россией

Дипломат также сказал, что отношения с Россией будут развиваться и углубляться в ближайшие месяцы.

Ван И высоко оценил "стратегическое руководство" лидера Китая Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина в поддержке отношений на таком уровне, что в прошлом году объем торговли между странами достиг рекордных 240 миллиардов долларов. Топ-дипломат также отметил, что китайские семьи получают тепло от российского природного газа, а российские дороги заполнены китайскими машинами.

Напомним, что спецпредставитель Китая прибыл в Москву и планировал обсудить вопросы переговоров между Украиной и Россией.

Ранее мы писали, что премьер-министр Ли Цян назвал главные опасности для экономики Китая.

США
санкции
Китай
Россия

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