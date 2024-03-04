Спецпредставник Китаю прибув у Москву — прагне переговорів України і Росії

Спеціальний представник Китаю з питань України Лі Хуей. Фото: АР

Спеціальний представник Китаю з питань України Лі Хуей 3 березня почав своє європейське турне із Москви. Він хоче обговорити питання переговорів між Україною та Росією "побажаннями Кремля.

Про це повідомляє Reuters.

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Лі Хуей прибув до Москви, почавши своє європейське турне з метою врегулювання війни в Україні. У межах цього туру він ще має відвідати Україну, Німеччину, Польщу та Францію. Урядовець вважає, що переговори — єдиний спосіб покласти край бойовим діям в Україні.

У Москві китайський дипломат зустрівся із заступником міністра закордонних справ РФ Михайлом Галузіним. Разом вони заявили, що говорити про "врегулювання ситуації в Україні" неможливо без участі та позиції Росії.

"Китай готовий продовжувати свої зусилля щодо сприяння мирним переговорам, здійснення човникової дипломатії, посередництва та досягнення консенсусу між Росією, Україною та іншими відповідними сторонами, а також сприяння остаточному політичному врегулюванню української кризи", — заявив Хуей.

До слова, нещодавно аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припустили, що будь-які російські заяви, які свідчать про те, що Росія зацікавлена ​​або завжди була зацікавлена ​​в мирних переговорах, є дуже ймовірними спробами вдавати зацікавленість, щоб спонукати Захід піти на попереджувальні поступки щодо українського суверенітету та територіальної цілісності та покласти тягар переговорів на Україну та Захід.

Переговори України з Росією — що потрібно знати

Нагадаємо, 28 лютого президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що його країна готова надати майданчик для переговорів України та Росії. Він вважає, що дипломатичний спосіб є основним у вирішенні конфлікту.

Раніше представник Росії в ООН Василь Небензя заявив, що переговори з Україною відбуватимуться з "урахуванням ситуації на фронті". Однак повернення анексованих територій навіть не обговорюватиметься.

Аналітики ISW вважають, що заяви Росії про переговори — просто "інформаційна імітація", адже Кремль хоче "повної капітуляції України".

А керівник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов наголосив, що головною та беззаперечною умовою для початку переговорів з РФ має бути звільнення всієї окупованої української території від березня 2014 року.