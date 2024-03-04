Спецпредставитель Китая прибыл в Москву — стремится к переговорам Украины и России

Специальный представитель Китая по Украине Ли Хуэй. Фото: АР

Специальный представитель Китая по Украине Ли Хуэй 3 марта начал свое европейское турне из Москвы. Он хочет обсудить вопросы переговоров между Россией и Украиной с "пожеланиями Кремля".

Об этом сообщает Reuters.

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Ли Хуэй прибыл в Москву, начав свое европейское турне с целью урегулирования войны в Украине. В рамках этого тура он должен посетить Украину, Германию, Польшу и Францию. Чиновник считает, что переговоры — единственный способ положить конец боевым действиям в Украине.

В Москве китайский дипломат встретился с замминистра иностранных дел РФ Михаилом Галузиным. Вместе они заявили, что говорить об "урегулировании ситуации в Украине" невозможно без участия России.

"Китай готов продолжать свои усилия по содействию мирным переговорам, осуществлению челночной дипломатии, посредничеству и достижению консенсуса между Россией, Украиной и другими соответствующими сторонами, а также содействию окончательному политическому урегулированию украинского кризиса", — заявил Хуэй.

К слову, недавно аналитики Института изучения войны (ISW) предположили, что любые российские заявления, свидетельствующие о том, что Россия заинтересована или всегда была заинтересована в мирных переговорах, являются очень вероятными попытками притворяться заинтересованными, чтобы побудить Запад пойти на упреждающие уступки по украинскому суверенитету и территориальной целостности и возложить груз переговоров на Украину и Запад.

Переговоры Украины с Россией — что нужно знать

Напомним, 28 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова предоставить площадку для переговоров Украины и России. Он считает, что дипломатический способ является основным в разрешении конфликта.

Ранее представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что переговоры с Украиной будут проходить с учетом ситуации на фронте. Однако возвращение аннексированных территорий даже не будет обсуждаться.

Аналитики ISW считают, что заявления России о переговорах — просто "информационная имитация", ведь Кремль хочет "полной капитуляции Украины".

А руководитель Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов подчеркнул, что главным и безоговорочным условием для начала переговоров с РФ должно быть освобождение всей оккупированной украинской территории с марта 2014 года.