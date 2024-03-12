В разведке США рассказали, как Китай помогает РФ в войне против Украины

Российский диктатор Владимир Путин и президент Китая Си Цзиньпин. Фото: росСМИ

Разведка Соединенных Штатов Америки рассказала об экономической помощи России со стороны Китая и росте торговли между ними. В частности, с 2022 года в три раза увеличился экспорт китайских товаров, которые могут быть использованы в военных целях.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет разведки США по оценке угроз в 2024 году во вторник, 12 марта.

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Помощь России от Китая

"Амбициозный, но беспокойный Китай, конфронтационная Россия, некоторые региональные государства, такие как Иран, и более мощные негосударственные игроки бросают вызов давним правилам международной системы, а также верховенству США в ней", — говорится в отчете.

Отчет фокусируется на угрозах, вытекающих из действий Китая и России, основных соперников США, а также отмечает риски более широкого конфликта, связанного с кампанией Израиля против ХАМАС в Газе.

В разведке США отметили, что Китай активно оказывает России экономическую и безопасностную поддержку в контексте ее участия в войне в Украине. Эта поддержка направлена на укрепление российской промышленной базы и обеспечение ее эффективности в условиях конфликта.

В отчете отмечается, что торговля между Китаем и Россией выросла с момента начала войны в Украине. Китайский экспорт товаров, которые могут быть использованы в военных целях, с 2022 года увеличился более чем в три раза.

Директор Национальной разведки США Эврил Гейнс в своем выступлении в Сенатском комитете по вопросам разведки призвала законодателей одобрить оказание большей военной помощи Украине. Она подчеркнула, что "трудно представить, как Украина" может удерживать территорию, которую она отвоевала, без большей помощи со стороны Штатов.

Также в отчете отметили, что США сталкиваются с все более хрупким мировым порядком, страдающим конкуренцией крупных государств, транснациональных вызовов и региональных конфликтов.

В докладе также есть предупреждение о возможности того, что Китай может воспользоваться технологиями с целью попытки повлиять на выборы в США в этом году.

Напомним, министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что КНР и Россия укрепят свои дружеские связи. Также он осудил США за попытки "подавить" экономику Китая с помощью санкций.

Также премьер-министр Ли Цян назвал главные риски для экономики Китая. Среди них оказался недостаточный внутренний спрос на китайскую продукцию и переизбыток производственных мощностей в ряде отраслей национальной экономики.