Байден призвал Си Цзиньпина не сотрудничать с Россией в оборонной отрасли

Президент США Джо Байден с лидером Китая Си Цзиньпином. Фото: AFP

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден разговаривал по телефону с лидером Китая Си Цзиньпином, обсудив возобновление сотрудничества, вопрос Тайваня и связи с Россией. Этот разговор произошел впервые после встречи на саммите в Калифорнии в ноябре 2023 года.

Об этом сообщает AP News во вторник, 2 апреля.

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Глава Китая отметил в разговоре с американским лидером, что их страны должны придерживаться среду других принципа "ни столкновений, ни конфронтации".

"Нам следует придавать приоритет стабильности, не провоцировать проблемы, не пересекать границы, но поддерживать общую стабильность китайско-американских отношений", — цитирует Цзиньпина государственное вещание Центрального телевидения Китая.

Также президенты подняли вопрос Тайваня. Байден подтвердил политику "Один Китай", но предупредил Цзиньпина по поводу любых попыток использовать силу для взятия контроля над островом. В свою очередь, китайский лидер заявил, что Тайвань — это внутреннее дело Китая, поэтому он протестует против поддержки острова Соединенными Штатами.

Байден осудил сотрудничество Цзиньпина с Россией, направленное на восстановление ее промышленной базы для продолжения войны в Украине и призвал Китай использовать свое влияние на Северную Корею для прекращения военной поддержки РФ и ограничения ракетных испытаний.

Напомним, что разведка США рассказала об экономической помощи России со стороны Китая и росте торговли между ними.

Также мы сообщали, что США составляют список передовых китайских заводов по производству микросхем, которым запрещено получать ключевые технологии. Это может позволить американским компаниям лучше сдерживать утечку технологий в Китай.