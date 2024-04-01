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Франція закликає Китай дати Росії "чіткий сигнал" стосовно суверенітету України

1 квітня 2024 16:40
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Франція закликає Китай дати Росії "чіткий сигнал" стосовно суверенітету України
Французький міністр закордонних справ Стефан Сежурне і китайський міністр закордонних справ Ван Ї. Фото: Reuters
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Під час офіційного візиту у Китай глава МЗС Франції Стефан Сежурне провів переговори про російські дії в Україні з китайським колегою Ван Ї. Він наголосив на бажанні Франції підтримувати активне спілкування з Китаєм для досягнення миру в Україні, дотримуючись основних положень Статуту ООН.

Про це повідомило видання Голос Америки у понеділок, 1 квітня.

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Цей візит Сежурне є елементом підготовки до запланованого візиту китайського президента Сі Цзіньпіна у Францію. 

Головною темою обговорення стало відновлення збалансованих економічних та торговельних відносин між Францією, ЄС і Китаєм. На пресконференції 1 квітня Сежурне закликав Китай долучитися до міжнародних зусиль щодо припинення російської агресії в Україні.

Сежурне також висловив стурбованість через постачання балістичних ракет з Ірану та Північної Кореї до Росії, розцінюючи це як серйозне загострення конфлікту та порушення міжнародних норм. 

"Нам треба послати Росії чіткий сигнал. Ми також очікуємо, що така провідна країна як Китай надішле чіткий сигнал. Ми всі хочемо, щоб прийшов мир, але він можливий лише у разі, якщо Україна буде причетна до обговорень та переговорів, і якщо співвідношення сил буде на користь України. Ось що поставлено на карту, або принаймні це те, що поставлено на карту в стратегії Європи: повернути Україну в положення, коли вона може вести переговори", — сказав Стефан Сежурне.

Дипломатичні зустрічі між Францією та Китаєм відбуваються на фоні відзначення 60-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між країнами.

Нагадаємо, що Франція готує новий пакет військової допомоги для України.

Раніше ми писали, що Франція збільшує виробництво боєкомплектів для потреб ЗСУ.

Франція
Китай
Україна
війна в Україні
дипломатія
Стефан Сежурне

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