Франция призывает Китай дать России "четкий сигнал" о суверенитете Украины

Французский министр иностранных дел Стефан Сежурне и китайский министр иностранных дел Ван И. Фото: Reuters

Во время официального визита в Китай глава МИД Франции Стефан Сежурне провел переговоры о российских действиях в Украине с китайским коллегой Ван И. Он подчеркнул желание Франции поддерживать активное общение с Китаем для достижения мира в Украине, придерживаясь основных положений Устава ООН.

Об этом сообщило издание Голос Америки в понедельник, 1 апреля.

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Этот визит Сежурне является элементом подготовки к запланированному визиту китайского президента Си Цзиньпина во Францию.

Главной темой обсуждения стало возобновление сбалансированных экономических и торговых отношений между Францией, ЕС и Китаем. На пресс-конференции 1 апреля Сежурне призвал Китай присоединиться к международным усилиям по прекращению российской агрессии в Украине.

Сежурне также выразил обеспокоенность по поставкам баллистических ракет из Ирана и Северной Кореи в Россию, расценивая это как серьезное обострение конфликта и нарушение международных норм.

"Нам нужно послать России четкий сигнал. Мы также ожидаем, что такая ведущая страна, как Китай, пришлет четкий сигнал. Мы все хотим, чтобы пришел мир, но он возможен только в случае, если Украина будет причастна к обсуждениям и переговорам, и если соотношение сил будет в пользу Украины. Вот что поставлено на карту, или, по крайней мере, это то, что поставлено на карту в стратегии Европы: вернуть Украину в положение, когда она может вести переговоры", — сказал Стефан Сежурне.

Дипломатические встречи между Францией и Китаем проходят на фоне 60-й годовщины установления дипломатических отношений между странами.

Напомним, что Франция готовит новый пакет военной помощи для Украины.

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