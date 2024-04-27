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Іспанія підтвердила передачу Україні ракет до Patriot

27 квітня 2024 00:53
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Іспанія підтвердила передачу Україні ракет до Patriot
ЗРК Patriot стріляє. Фото: US Army
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Очільниця Міністерства оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила на засіданні Рамштайну в п'ятницю, 26 квітня, про передачу Україні ракет-перехоплювачів до зенітно-ракетного комплексу Patriot. За її словами, це має статися найближчими місяцями.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони Іспанії.

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Так, спершу Іспанія передасть Україні нову партію важкокаліберних артилерійських боєприпасів, а опісля найближчими місяцями доставить додаткові снаряди калібру 155 та 120 мм.

Роблес повідомила про передачу "комплекту зенітних ракет-перехоплювачів для Patriot великої дальності" для підтримки протиповітряної оборони України. Ці ракети мають приїхати на логістичну базу "через чотири дні".

Крім того, Іспанія має намір передати Україні кулемети, броньовані колісні транспортні засоби логістики, БМП, протитанкові засоби і гаубиці польової артилерії, засоби протидії БпЛА і танки Leopard.

Нагадаємо, що інформацію про відправку Іспанією Україні ракет для систем Patriot поширили ЗМІ. За їх даними, НАТО і ЄС вимагають від європейських країн, які мають цю систему американського виробництва, передати їх Україні.

Також ми писали, що під час засідання Рамштайну президент Володимир Зеленський назвав основні пріоритети в допомозі Україні.

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