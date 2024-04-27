Испания подтвердила передачу Украине ракет к Patriot

ЗРК Патриот стреляет. Фото: US Army

Глава Министерства обороны Испании Маргарита Роблес заявила на заседании Рамштайна в пятницу, 26 апреля, о передаче Украине ракет-перехватчиков к зенитно-ракетному комплексу Patriot. По ее словам, это должно произойти в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Испании.

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Сначала Испания передаст Украине новую партию тяжелокалиберных артиллерийских боеприпасов, а в ближайшие месяцы доставит дополнительные снаряды калибра 155 и 120 мм.

Роблес сообщила о передаче "комплекта зенитных ракет-перехватчиков для Patriot большой дальности" для поддержки противовоздушной обороны Украины. Эти ракеты должны приехать на логистическую базу "через четыре дня".

Кроме того, Испания намерена передать Украине пулеметы, бронированные колесные транспортные средства логистики, БМП, противотанковые средства и гаубицы полевой артиллерии, средства противодействия БпЛА и танки Leopard.

Напомним, что информацию об отправке Испанией Украине ракет для систем Patriot распространили СМИ. По их данным, НАТО и ЕС требуют от европейских стран, имеющих эту систему американского производства, передать их Украине.

Также мы писали, что на заседании Рамштайна президент Владимир Зеленский назвал основные приоритеты в помощи Украине.