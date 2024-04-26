Зеленський на "Рамштайні" назвав основні пріоритети в допомозі Україні

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський назвав життєво важливими пріоритетами у допомозі, якої Україна потребує від союзників, далекобійну зброю, ППО та артилерію.

Про це гарант сказав у своєму зверненні до учасників зустрічі Контактної групи з оборони України (формату "Рамштайн") у другу річницю його заснування, яке транслювали на Twitter (X) Пентагону, повідомляє "Європейська правда" сьогодні, 26 квітня.

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За словами Зеленського, подальший розвиток подій на фронті залежить від того, наскільки швидко діятимуть Україна і союзники та чи будуть виконуватися домовленості.

"Хоча за ті пів року, поки ми чекали на рішення про американську допомогу, російська армія зуміла перехопити ініціативу на полі бою, ми все ще можемо не тільки стабілізувати фронт, але й просуватися, досягаючи цілей України у війні", — заявив глава держави.

Першим пріоритетом він назвав далекобійну зброю, щоби "жоден куток окупованої території не був безпечним місцем для окупанта". Також Зеленський подякував союзникам за вже ухвалені рішення про ракети, які "вже працюють на фронті", – Storm Shadow, SCALP і ATACMS.

Другим пріоритетом президент назвав протиповітряну оборону.

"Цього року російські літаки застосували проти України вже понад 9000 керованих авіабомб. Нам потрібні спроможності, щоб збивати їхні бойові літаки, аби вони не наближалися до наших позицій і кордону. Це можливо. Так само, як можливо захистити українські міста від російських ракет. Нам терміново потрібні системи Patriot і ракети до них. У вас є ці системи, і вони справді можуть змінити ситуацію на краще. Як і прискорення надання F-16", — наголосив Зеленський. І додав, що Україна потребує щонайменше сім таких систем.

Третім пріоритетом глава держави назвав артилерію і снаряди. Він зазначив, що зараз дисбаланс українських і російських сил в артилерії складає 1:10, і така ситуація заохочує Росію думати про контрнаступ.

Четвертим пріоритетом гарант назвав виробництво зброї, як у країнах-партнерах, так і у спільних проєктах.

"Зараз в Україні ми маємо потенціал для виробництва, зокрема, дронів, який суттєво перевищує наші фінансові спроможності. Така ж ситуація з системами радіоелектронної боротьби… Потрібно заповнити наші оборонні потужності реальними замовленнями", — зазначив президент.

Нагадаємо, міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін заявив, що головним питанням на засіданні Контактної групи з оборони України 26 квітня є посилення української протиповітряної оборони, артилерія та бронетехніка.

Також ми повідомляли, що Сполучені Штати Америки готують для України новий пакет військової допомоги. В нього увійдуть боєприпаси для вже раніше переданої військової техніки, а також необхідні деталі для важких ЗРК Patriot.

Напередодні ми писали, про що говоритимуть на сьогоднішньому засіданні "Рамштайну".