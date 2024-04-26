Зеленский на "Рамштайне" назвал основные приоритеты в помощи Украине

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал жизненно важными приоритетами в помощи, в которой Украина нуждается от союзников, дальнобойное оружие, ПВО и артиллерию.

Об этом гарант сказал в своем обращении к участникам встречи Контактной группы по обороне Украины (формата "Рамштайн") во вторую годовщину его основания, которое транслировали в Twitter (X) Пентагона, сообщает "Европейская правда" сегодня, 26 апреля.

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По словам Зеленского, дальнейшее развитие событий на фронте зависит от того, насколько будут быстро действовать Украина и союзники, и будут ли выполняться договоренности.

"Хотя за те полгода, пока мы ждали решения об американской помощи, российская армия сумела перехватить инициативу на поле боя, мы все еще можем не только стабилизировать фронт, но и продвигаться, достигая целей Украины в войне", — заявил глава государства.

Первым приоритетом он назвал дальнобойное оружие, чтобы "ни один уголок оккупированной территории не был безопасным местом для оккупанта". Также Зеленский поблагодарил союзников за уже принятые решения о ракетах, "уже работающих на фронте", – Storm Shadow, SCALP и ATACMS.

Вторым приоритетом президент назвал противовоздушную оборону.

"В этом году российские самолеты применили против Украины уже более 9000 управляемых авиабомб. Нам нужны способности, чтобы сбивать их боевые самолеты, чтобы они не приближались к нашим позициям и границе. Это возможно. Так же, как можно защитить украинские города от российских ракет. Нам срочно нужны системы Patriot и ракеты к ним. У вас есть эти системы, и они действительно могут изменить ситуацию к лучшему. Как и ускорение предоставления F-16", — подчеркнул Зеленский. И добавил, что Украина нуждается как минимум в семи таких системах.

Третьим приоритетом глава государства назвал артиллерию и снаряды. Он отметил, что сейчас дисбаланс украинских и российских сил в артиллерии составляет 1:10, и такая ситуация поощряет Россию думать о контрнаступлении.

Четвертым приоритетом гарант назвал производство оружия как в странах-партнерах, так и в совместных проектах.

"Сейчас в Украине мы имеем потенциал для производства, в частности, дронов, существенно превышающий наши финансовые способности. Такая же ситуация с системами радиоэлектронной борьбы… Нужно заполнить наши оборонные мощности реальными заказами", — отметил президент.

Напомним, министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин заявил, что главным вопросом на заседании Контактной группы по обороне Украины 26 апреля является усиление украинской противовоздушной обороны, артиллерия и бронетехника.

Также мы сообщали, что Соединенные Штаты Америки готовят для Украины новый пакет военной помощи. В него войдут боеприпасы для ранее переданной военной техники, а также необходимые детали для тяжелых ЗРК Patriot.

Накануне мы писали, о чем будут говорить на сегодняшнем заседании "Рамштайна".