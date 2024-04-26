Глава Пентагону назвав ключовий пріоритет Рамштайну

Міністр оборони США Ллойд Остін. Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін заявив, що головним питанням на засіданні Контактної групи з оборони України 26 квітня є посилення української протиповітряної оборони, артилерія та бронетехніка.

Про це Остін повідомив під час зустрічі формату Рамштайн, передає "Європейська правда" сьогодні, 26 квітня.

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Глава Пентагону наголосив, що останнім часом Росія активізувала повітряні удари по території України.

"Сьогодні ми приділимо особливу увагу посиленню української ППО. Україна критично потребує більше систем ППО, і терміново потребує більше ракет-перехоплювачів. Це буде великим пріоритетом для нас сьогодні", — розповів Остін.

Крім того, пріоритетним питанням будуть артилерія і бронетехніка.

"Два роки тому я сказав, що ми знаємо, яке тяжке випробування ви проходите, і що ми усі вас підтримуємо. Ми все ще підтримуємо, і ми не відступимося", — заявив очільник Пентагону.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки готують для України новий пакет військової допомоги. В нього увійдуть боєприпаси для вже раніше переданої військової техніки, а також необхідні деталі для важких ЗРК Patriot.

Напередодні ми писали, про що говоритимуть на сьогоднішньому засіданні "Рамштайну".

Раніше ми повідомляли про те, скільки відсотків обіцяної допомоги отримала Україна за останні два місяці в рамках формату "Рамштайн". Як стало відомо, наша країна отримала лише 10% від запланованої фінансової допомоги та зовсім нічого з військової допомоги.