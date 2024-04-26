Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Глава Пентагону назвав ключовий пріоритет Рамштайну arrow

Глава Пентагону назвав ключовий пріоритет Рамштайну

26 квітня 2024 17:31
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Глава Пентагону назвав ключовий пріоритет Рамштайну
Міністр оборони США Ллойд Остін. Фото: EPA/UPG
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін заявив, що головним питанням на засіданні Контактної групи з оборони України 26 квітня є посилення української протиповітряної оборони, артилерія та бронетехніка. 

Про це Остін повідомив під час зустрічі формату Рамштайн, передає "Європейська правда" сьогодні, 26 квітня.

Читайте також:

ППО для України — ключовий пріоритет "Рамштайна"

Глава Пентагону наголосив, що останнім часом Росія активізувала повітряні удари по території України.

"Сьогодні ми приділимо особливу увагу посиленню української ППО. Україна критично потребує більше систем ППО, і терміново потребує більше ракет-перехоплювачів. Це буде великим пріоритетом для нас сьогодні", — розповів Остін.

Крім того, пріоритетним питанням будуть артилерія і бронетехніка. 

"Два роки тому я сказав, що ми знаємо, яке тяжке випробування ви проходите, і що ми усі вас підтримуємо. Ми все ще підтримуємо, і ми не відступимося", — заявив очільник Пентагону.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки готують для України новий пакет військової допомоги. В нього увійдуть боєприпаси для вже раніше переданої військової техніки, а також необхідні деталі для важких ЗРК Patriot.

Напередодні ми писали, про що говоритимуть на сьогоднішньому засіданні "Рамштайну".

Раніше ми повідомляли про те, скільки відсотків обіцяної допомоги отримала Україна за останні два місяці в рамках формату "Рамштайн". Як стало відомо, наша країна отримала лише 10% від запланованої фінансової допомоги та зовсім нічого з військової допомоги.

США
зброя
військова допомога
Пентагон
оборонна сфера
Ллойд Остін
ППО
Рамштайн
безпека
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

Розклад ефірів

Всі ефіри