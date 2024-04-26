Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Глава Пентагона назвал ключевой приоритет Рамштайна arrow

Глава Пентагона назвал ключевой приоритет Рамштайна

26 апреля 2024 17:31
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Глава Пентагона назвал ключевой приоритет Рамштайна
Министр обороны США Ллойд Остин. Фото: EPA/UPG
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин заявил, что главным вопросом на заседании Контактной группы по обороне Украины 26 апреля есть усиление украинской противовоздушной обороны, артиллерия и бронетехника.

Об этом Остин сообщил во время встречи в формате Рамштайн, передает "Европейская правда".

Читайте также:

ПВО для Украины — ключевой приоритет Рамштайна

Глава Пентагона подчеркнул, что в последнее время Россия активизировала воздушные удары по территории Украины.

"Сегодня мы уделим особое внимание усилению украинского ПВО. Украина критически нуждается в системах ПВО и ракетах-перехватчиках. Это будет большим приоритетом для нас сегодня", — рассказал Остин.

Кроме того, приоритетным вопросом будет артиллерия и бронетехника.

"Два года назад я сказал, что мы знаем, какое тяжелое испытание вы проходите, и что мы все вас поддерживаем. Мы все еще поддерживаем, и мы не отступимся", — заявил глава Пентагона.

Напомним, Соединенные Штаты Америки готовят для Украины новый пакет военной помощи. В него войдут боеприпасы для ранее переданной военной техники, а также необходимые детали для тяжелых ЗРК Patriot.

Накануне мы писали, о чем будут говорить на сегодняшнем заседании Рамштайна.

Ранее мы сообщали, сколько процентов обещанной помощи получила Украина за последние два месяца в рамках формата Рамштайн. Как стало известно, наша страна получила всего 10% от запланированной финансовой помощи и вовсе ничего из военной помощи.

США
оружие
военная помощь
Пентагон
оборонная сфера
Ллойд Остин
ПВО
Рамштайн
безопасность
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

Розклад ефірів

Всі ефіри