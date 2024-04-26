Глава Пентагона назвал ключевой приоритет Рамштайна

Министр обороны США Ллойд Остин. Фото: EPA/UPG

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин заявил, что главным вопросом на заседании Контактной группы по обороне Украины 26 апреля есть усиление украинской противовоздушной обороны, артиллерия и бронетехника.

Об этом Остин сообщил во время встречи в формате Рамштайн, передает "Европейская правда".

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Глава Пентагона подчеркнул, что в последнее время Россия активизировала воздушные удары по территории Украины.

"Сегодня мы уделим особое внимание усилению украинского ПВО. Украина критически нуждается в системах ПВО и ракетах-перехватчиках. Это будет большим приоритетом для нас сегодня", — рассказал Остин.

Кроме того, приоритетным вопросом будет артиллерия и бронетехника.

"Два года назад я сказал, что мы знаем, какое тяжелое испытание вы проходите, и что мы все вас поддерживаем. Мы все еще поддерживаем, и мы не отступимся", — заявил глава Пентагона.

Напомним, Соединенные Штаты Америки готовят для Украины новый пакет военной помощи. В него войдут боеприпасы для ранее переданной военной техники, а также необходимые детали для тяжелых ЗРК Patriot.

Накануне мы писали, о чем будут говорить на сегодняшнем заседании Рамштайна.

Ранее мы сообщали, сколько процентов обещанной помощи получила Украина за последние два месяца в рамках формата Рамштайн. Как стало известно, наша страна получила всего 10% от запланированной финансовой помощи и вовсе ничего из военной помощи.