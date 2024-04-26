Глава Пентагона назвал ключевой приоритет Рамштайна
Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин заявил, что главным вопросом на заседании Контактной группы по обороне Украины 26 апреля есть усиление украинской противовоздушной обороны, артиллерия и бронетехника.
Об этом Остин сообщил во время встречи в формате Рамштайн, передает "Европейская правда".
ПВО для Украины — ключевой приоритет Рамштайна
Глава Пентагона подчеркнул, что в последнее время Россия активизировала воздушные удары по территории Украины.
"Сегодня мы уделим особое внимание усилению украинского ПВО. Украина критически нуждается в системах ПВО и ракетах-перехватчиках. Это будет большим приоритетом для нас сегодня", — рассказал Остин.
Кроме того, приоритетным вопросом будет артиллерия и бронетехника.
"Два года назад я сказал, что мы знаем, какое тяжелое испытание вы проходите, и что мы все вас поддерживаем. Мы все еще поддерживаем, и мы не отступимся", — заявил глава Пентагона.
Напомним, Соединенные Штаты Америки готовят для Украины новый пакет военной помощи. В него войдут боеприпасы для ранее переданной военной техники, а также необходимые детали для тяжелых ЗРК Patriot.
Накануне мы писали, о чем будут говорить на сегодняшнем заседании Рамштайна.
Ранее мы сообщали, сколько процентов обещанной помощи получила Украина за последние два месяца в рамках формата Рамштайн. Как стало известно, наша страна получила всего 10% от запланированной финансовой помощи и вовсе ничего из военной помощи.
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