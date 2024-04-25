Про що говоритимуть на завтрашньому засіданні Рамштайну — вечірнє звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 25 квітня, заявив, що наразі триває підготовка до завтрашнього засідання "Рамштайну". На ньому обговорять, зокрема, складнощі, які з'явилися за пів року очікування американської допомоги.

Про це Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.

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"Готуємось до завтрашнього засідання "Рамштайну". Будемо говорити, зокрема, про те, як якнайшвидше подолати складнощі й проблеми, які накопичились за пів року, коли ми чекали рішень про американську підтримку", — зазначив Президент.

Він зауважив, що політично ми вже спрацювали заради цієї підтримки, тому тепер треба, аби спрацювали і по наповненню пакетів потрібною зброєю, і по логістиці.



Зеленський подякував всім країнам, які в цей час ухвалили свої рішення на допомогу Україні, а також українським воїнам, містам і громадам.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, Зеленський провів Ставку Верховного Головнокомандувача. Під час засідання обговорили, зокрема, власне оборонне виробництво в Україні.

Також агентство Reuters повідомило, що США протягом останніх тижнів непомітно відправили в Україну ракети ATACMS великої дальності.