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О чем будут говорить на завтрашнем заседании Рамштайна — вечернее обращение Зеленского

25 апреля 2024 20:54
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
О чем будут говорить на завтрашнем заседании Рамштайна — вечернее обращение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 25 апреля, заявил, что сейчас идет подготовка к завтрашнему заседанию "Рамштайна". На нем обсудят, в частности, сложности, которые появились за полгода ожидания американской помощи.

Об этом Зеленский сообщил в вечернем обращении.

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"Готовимся к завтрашнему заседанию "Рамштайна". Будем говорить, в частности, о том, как быстрее преодолеть сложности и проблемы, которые накопились за полгода, когда мы ждали решений об американской поддержке", — отметил Президент.

Он отметил, что политически мы уже сработали ради этой поддержки, поэтому теперь нужно, чтобы сработали и по наполнению пакетов нужным оружием, и по логистике.

Зеленский поблагодарил все страны, которые в это время приняли свои решения в помощь Украине, а также украинским воинам, городам и громадам.

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Скриншот поста Зеленского

Напомним, Зеленский провел Ставку Верховного Главнокомандующего. В ходе заседания обсудили, в частности, собственное оборонное производство в Украине.

Также агентство Reuters сообщило, что США за последние недели незаметно отправили в Украину ракеты ATACMS большой дальности.

Владимир Зеленский
США
военная помощь
Рамштайн
война в Украине

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