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США таємно відправили в Україну ракети ATACMS великої дальності, — Reuters

24 квітня 2024 20:07
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
США таємно відправили в Україну ракети ATACMS великої дальності, — Reuters
Ракети ATACMS. Ілюстративне фото: breakingdefense
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Сполучені Штати Америки протягом останніх тижнів непомітно відправили в Україну ракети ATACMS. Йдеться саме про ракети великої дальності.

Про це пише Reuters у середу, 24 квітня.

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Видання з посиланням на американського чиновника зазначає, що минулого тижня Україна вперше застосувала ракети ATACMS великої дальності. Вони були використані українськими силами вранці 17 квітня по російському аеродрому в Криму.

Відомо, що ракети входили до пакета військової допомоги Україні на суму 300 млн доларів, який президент США Джо Байден схвалив 12 березня. Наразі невідома точна кількість переданих ракет Україні.

Питання щодо того, чи варто надсилати Україні ракети дальністю до 300 км було предметом дебатів в США протягом декількох місяців. Там побоювалися завдати шкоди власній військовій готовності та того, що Україна застосовуватиме їх для атак вглиб території Росії.

Однак використання росіянами балістичних ракет великої дальності, які надала Північна Корея, змінило думку американської влади.

Нагадаємо, президент США Джо Байден підписав законопроєкт щодо надання Україні 60 млрд доларів. 

Також ми писали, що США заздалегідь перекинули до країн Європи більшу частину пакета військової допомоги Україні. Наразі вона перебуває у Німеччині та Польщі.

США
зброя
військова допомога
ракети
війна в Україні

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