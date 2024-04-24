Допомога Україні від США — Байден розповів, коли почнуться військові поставки

Президент США Джо Байден. Фото: скриншот з відео

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден у середу, 24 квітня, підписав законопроєкт про надання допомоги Україні. Він заявив, що військові постачання почнуться найближчими годинами.

Заяву американського президента в Білому домі транслював Голос Америки.

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Лідер Америки заявив, що перш за все Україні будуть передані боєприпаси для протиповітряної оборони, артилерії та ракетних систем та бронетехніка.

Під час виступу Байден заявив, що шлях закону до його робочого столу був важким, але врешті-решт "США піднялися на ноги". Водночас він розкритикував радикальних республіканців через затягування законопроєкту, тоді як Росія посилила авіаудари по українських містах і "хоробрих українцях".

Однак американці все одно надішлють необхідну допомогу для України, аби підтримати її боротьбу. Президент США назвав цей пакет інвестицією країни у власну безпеку.

"Якщо Путін переможе в Україні, наступним кроком для російських військ цілком може стати прямий напад на союзника по НАТО. У нас не було іншого вибору, окрім як прийти їм на допомогу", — зазначив Байден.

Нагадаємо, 23 квітня Сенат вирішив відкласти голосування щодо допомоги Україні. Це сталося через кількох республіканців, які скаржаться на неможливість запропоновувати поправки. Сенат проголосував проти пропозиції республіканця Майка Лі щодо внесення поправок, яка б заблокувала проходження законопроєктів.

Також ми писали, що США заздалегідь перекинули до країн Європи більшу частину пакета військової допомоги Україні. Наразі вона перебуває у Німеччині та Польщі.

Крім того, в Німеччині тиснуть на Білий дім та Пентагон, аби США направили в Україну хоча б іще один важкий зенітно-ракетний комплекс Patriot заради посилення ППО.