Помощь Украине от США — Байден рассказал, когда начнутся военные поставки

Президент США Джо Байден. Фото: скриншот с видео

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в среду, 24 апреля, подписал законопроект о предоставлении помощи Украине. Он заявил, что военные поставки начнутся в ближайшие часы.

Заявление американского президента в Белом доме транслировал Голос Америки.

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Лидер Америки заявил, что, прежде всего, Украине будут переданы боеприпасы для противовоздушной обороны, артиллерии и ракетных систем и бронетехника.

Во время выступления Байден заявил, что путь закона к его рабочему столу был трудным, но в конце концов "США поднялись на ноги". В то же время он раскритиковал радикальных республиканцев из-за затягивания законопроекта, тогда как Россия усилила авиаудары по украинским городам и "храбрым украинцам".

Однако американцы все равно отправят необходимую помощь для Украины, чтобы поддержать ее борьбу. Президент США назвал этот пакет инвестицией страны в свою безопасность.

"Если Путин победит в Украине, следующим шагом для российских войск вполне может стать прямое нападение на союзника по НАТО. У нас не было другого выбора, кроме как прийти им на помощь", — отметил Байден.

Напомним, 23 апреля Сенат решил отложить голосование по помощи Украине. Это произошло из-за нескольких республиканцев, которые жаловались на невозможность предлагать поправки. Сенат проголосовал против предложения республиканца Майка Ли по внесению поправок, которое заблокировало бы прохождение законопроектов.

Также мы писали, что США заранее перебросили в страны Европы большую часть пакета военной помощи Украине. В настоящее время она находится в Германии и Польше.

Кроме того, в Германии давят на Белый дом и Пентагон, чтобы США направили в Украину хотя бы еще один тяжелый зенитно-ракетный комплекс Patriot ради усиления ПВО.