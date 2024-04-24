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США тайно отправили в Украину ракеты ATACMS большой дальности, — Reuters

24 апреля 2024 20:07
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
США тайно отправили в Украину ракеты ATACMS большой дальности, — Reuters
Ракеты ATACMS. Иллюстративное фото: breakingdefense
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Соединенные Штаты Америки в течение последних недель незаметно отправили в Украину ракеты ATACMS. Речь идет именно о ракетах большой дальности.

Об этом пишет Reuters в среду, 24 апреля.

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Издание со ссылкой на американского чиновника отмечает, что на прошлой неделе Украина впервые применила ракеты ATACMS большой дальности. Они были использованы украинскими силами утром 17 апреля по российскому аэродрому в Крыму.

Известно, что ракеты входили в пакет военной помощи Украине на сумму 300 млн долларов, который президент США Джо Байден одобрил 12 марта. Пока неизвестно точное количество переданных ракет Украине.

Вопрос о том, стоит ли отправлять Украине ракеты дальностью до 300 км, был предметом дебатов в США в течение нескольких месяцев. Там опасались нанести вред собственной военной готовности и того, что Украина будет применять их для атак вглубь территории России.

Однако использование россиянами баллистических ракет большой дальности, которые предоставила Северная Корея, изменило мнение американских властей.

Напомним, президент США Джо Байден подписал законопроект о предоставлении Украине 60 млрд долларов.

Также мы писали, что США заранее опрокинули в страны Европы большую часть пакета военной помощи Украине. В настоящее время она находится в Германии и Польше.

США
оружие
военная помощь
ракеты
война в Украине

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