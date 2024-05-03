Научились на ошибках Украины и Израиля — в мире началась гонка вооружений

Производство на заводе Rheinmetall. Фото: AFP

Опыт боевых действий и, в частности, пример работы противовоздушной обороны в Израиле, Красном море и Украине, заставит страны по всему миру еще больше инвестировать в собственную оборону и мощные комплексы ПВО. Это, по мнению экспертов, усугубит гонку вооружений.

Об этом пишет Reuters.

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Начало гонки вооружений в мире

В частности, издание приводит пример войны на Ближнем Востоке, а именно нападение Ирана на Израиль. Тогда, выпустив 120 баллистических ракет и беспилотников, израильские перехватчики Arrow и ПВО "Железный купол" уничтожили 99% всех воздушных целей.

Еще одним из примеров служит то, когда эсминцы ВМС США ликвидировали противокорабельные баллистические ракеты Хуситов в Красном море, а Украина благодаря батареям американского производства MIM-104 Patriot уничтожила передовые российские "Искандер" и "Кинжал".

По данным издания и ведущих экспертов, соответствующий опыт будет побуждать другие страны мира еще больше инвестировать в свою противовоздушную защиту и более мощные ПВО. Это все в свою очередь положит начало мировой гонке вооружений.

"Нельзя отрицать, что любая богатая страна с технологическими возможностями будет продолжать инвестировать в противоракетную оборону. Все это рецепт гонки обычных вооружений", — говорится в издании со ссылкой на американского специалиста.

Какие страны уже используют передовые системы защиты

В этом контексте отмечается, что ряд европейских стран, таких как Нидерланды, Германия, Швеция и Польша, уже используют RTX батареи Patriot, производства дочерней компании Raytheon. Это, как известно, распространенная западная передовая система обороны от баллистических ракет.

Не отстают в этом отношении и Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Тем временем в США компания выиграла контракт на сумму 17,7 миллиарда долларов для производства ПВО нового поколения.

Однако, по мнению специалистов, угрозу представляет Азия, где Китай вложил огромные суммы в производство баллистических ракет. В этой связи, убеждены, в зоне риска могут оказаться военные базы США и Японии.

Напомним, на днях в США заявили, что за последний год Россия научилась производить новое вооружение так быстро, как никогда раньше. Государство-агрессор достигло высоких показателей благодаря поддержке Китая.

В связи c этим в Штатах выразили обеспокоенность из-за сотрудничества между Китаем и Россией, в частности тем, что КНР помогает восстанавливать оборонную промышленную базу РФ и предоставляет россиянам топливо для ракет.