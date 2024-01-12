Війна в Ємені та попередження для ухилянтів від Зеленського — ефір Новини.LIVE

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Авіація та бойові кораблі США та Сполученого Королівства в ніч проти 12 січня завдали ударів по угрупованню повстанців-хуситів у Ємені. А український президент передав "привіт" ухилянтам від мобілізації.

Про це та не тільки поговорять гості студії Новини.LIVE. Прямий ефір можна переглянути на нашому YouTube-каналі.

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Ефір Новини.LIVE

Авіація та бойові кораблі США та Сполученого Королівства в ніч проти 12 січня завдали ударів по угрупованню повстанців-хуситів у Ємені, які останнім часом стали нападати на торговельні судна в Червоному морі.

Крім того, глава держави Володимир Зеленський зазначив, що громадяни України, які працюють та сплачують податки у бюджет країни, також боронять державу. А до тих українців, хто незаконно виїхав за кордон, є питання. Також експерти поговорять про відкликання урядом законопроєкту про вдосконалення мобілізації в Україні після двох тижнів дискусій у Верховній Раді. Депутати критикували пропозиції Кабміну за надмірну жорсткість та порушення прав громадян. Тепер на документ чекає оновлення. Що у ньому може змінитися?

Гостями студії стали:

Ростислав Кравець — адвокат, юрист;

Ярослав Макітра — політолог, керівних політичних програм дослідницької компанії "Соціополіс";

Роман Єделєв — юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права КНУ імені Тараса Шевченка;

Ігор Чаленко — політолог, голова Центру аналізу та стратегій;

Олег Дунда — народний депутат України, Слуга Народу;

Роман Бабій — народний депутат, МФО "Розумна Політика";

Андрій Рева — Міністр соціальної політики 2016-2019 р.р.;

Олексій Буряченко — кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки та Велика Британія сьогодні, 12 січня, завдали ударів з літаків, кораблів та підводних човнів по більш як десяти об’єктах бойовиків-хуситів у Ємені. Президент США Джо Байден підтвердив удари по хуситах у Ємені.

Також ми писали, що глава Пентагону Ллойд Остін з лікарні керував операцією в Ємені.