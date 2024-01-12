Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow Війна в Ємені та попередження для ухилянтів від Зеленського — ефір Новини.LIVE arrow

Війна в Ємені та попередження для ухилянтів від Зеленського — ефір Новини.LIVE

12 січня 2024 08:07
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Війна в Ємені та попередження для ухилянтів від Зеленського — ефір Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Авіація та бойові кораблі США та Сполученого Королівства в ніч проти 12 січня завдали ударів по угрупованню повстанців-хуситів у Ємені. А український президент передав "привіт" ухилянтам від мобілізації.

Про це та не тільки поговорять гості студії Новини.LIVE. Прямий ефір можна переглянути на нашому YouTube-каналі

Читайте також:

Ефір Новини.LIVE

Авіація та бойові кораблі США та Сполученого Королівства в ніч проти 12 січня завдали ударів по угрупованню повстанців-хуситів у Ємені, які останнім часом стали нападати на торговельні судна в Червоному морі.

Крім того, глава держави Володимир Зеленський зазначив, що громадяни України, які працюють та сплачують податки у бюджет країни, також боронять державу. А до тих українців, хто незаконно виїхав за кордон, є питання. Також експерти поговорять про відкликання урядом законопроєкту про вдосконалення мобілізації в Україні після двох тижнів дискусій у Верховній Раді. Депутати критикували пропозиції Кабміну за надмірну жорсткість та порушення прав громадян. Тепер на документ чекає оновлення. Що у ньому може змінитися?

Гостями студії стали:

  • Ростислав Кравець — адвокат, юрист;
  • Ярослав Макітра — політолог, керівних політичних програм дослідницької компанії "Соціополіс";
  • Роман Єделєв — юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права КНУ імені Тараса Шевченка;
  • Ігор Чаленко — політолог, голова Центру аналізу та стратегій;
  • Олег Дунда — народний депутат України, Слуга Народу;
  • Роман Бабій — народний депутат, МФО "Розумна Політика";
  • Андрій Рева — Міністр соціальної політики 2016-2019 р.р.;
  • Олексій Буряченко — кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки та Велика Британія сьогодні, 12 січня, завдали ударів з літаків, кораблів та підводних човнів по більш як десяти об’єктах бойовиків-хуситів у Ємені. Президент США Джо Байден підтвердив удари по хуситах у Ємені.

Також ми писали, що глава Пентагону Ллойд Остін з лікарні керував операцією в Ємені. 

Володимир Зеленський
США
війна
кордон
ухилянти

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

Актуальне по темі