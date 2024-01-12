ЗМІ розповіли, як глава Пентагону з лікарні керував операцією в Ємені

Глава Пентагону Ллойд Остін. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

Коли глава Пентагону Ллйод Остін перебував у лікарні, він прямо зі своє палати керував ударами по об’єктах хуситів у Ємені. Це було зроблено "за допомогою повного набору захищених засобів зв'язку".

Про це повідомляє CNN.

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Зазначається, що Міністр оборони США Ллойд Остін віддавав наказ і контролював удари по об’єктах хуситів у Ємені з лікарні "за допомогою повного набору захищених засобів зв’язку".

"Сьогодні міністр Остін віддав CENTCOM наказ завдавати ударів та здійснював моніторинг у режимі реального часу за допомогою повного набору можливостей безпечного зв’язку. Після цього він поспілкувався з Радою національної безпеки, головою та командувачем CENTCOM для первинної оцінки після удару", — цитує CNN заяву старшого чиновника оборони.

Він також додав, що Остін за останні три дні двічі розмовляв із президентом Джо Байденом і "здійснював численні щоденні телефонні розмови" з головою Об’єднаного комітету начальників штабів Чарльзом Брауном, командувачем Центрального командування США генералом Еріком Куріллою.

Остін також взяв участь у зустрічі 9 січня "для моніторингу комплексної атаки хуситів на морських судноплавних шляхах і відповіді на операцію Prosperity Guardian".

Який стан здоров'я Остіна

Зазначається, що за заявою Національного військово-медичного центру Волтера Ріда, Остін лікувався від раку передміхурової залози, який виявили в грудні минулого року. Лікування призвело до ускладнень і госпіталізації очільника Пентагону на Новий рік. Про його хворобу Білий дім, зокрема й президент Джо Байден, дізнався лише в вівторок, 9 січня.

Відомо, що Остіна ушпиталили до Національного військово-медичного центру Волтера Ріда, де 22 грудня 2023 року йому зробили операцію. Наступного дня його виписали з лікарні, однак 1 січня йому стало гірше й він повернувся до шпиталю. Остін скаржився на нудоту та сильні болі в животі, стегнах та ногах.

Там додали, що наразі Остін одужує, хоча цей процес може бути тривалим. Також немає інформації щодо того, чому про стан здоров'я міністра оборони США не повідомили ні уряд, ні громадськість.

Нагадаємо, міністр оборони Ллойд Остін був госпіталізований до лікарні день Нового року через ускладнення внаслідок планової медичної процедури.