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СМИ рассказали, как глава Пентагона из больницы руководил операцией в Йемене

12 января 2024 07:22
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
СМИ рассказали, как глава Пентагона из больницы руководил операцией в Йемене
Глава Пентагона Ллойд Остин. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Когда глава Пентагона Ллиод Остин находился в больнице, он прямо из своей палаты руководил ударами по объектам хуситов в Йемене. Это было сделано с помощью полного набора защищенных средств связи.

Об этом сообщает CNN.

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Министр обороны США Ллойд Остин отдавал приказ и контролировал удары по объектам хуситов в Йемене из больницы "с помощью полного набора защищенных средств связи".

"Сегодня министр Остин отдал CENTCOM приказ наносить удары и осуществлял мониторинг в режиме реального времени с помощью полного набора возможностей безопасной связи. После этого он пообщался с Советом национальной безопасности, председателем и командующим CENTCOM для первоначальной оценки после удара", — цитирует CNN заявление. старшего чиновника обороны.

Он также добавил, что Остин за последние три дня дважды разговаривал с президентом Джо Байденом и "совершал многочисленные ежедневные телефонные разговоры" с главой Объединенного комитета начальников штабов Чарльзом Брауном, командующим Центральным командованием США генералом Эриком Курилой.

Остин также принял участие во встрече 9 января "для мониторинга комплексной атаки хуситов на морских судоходных путях и ответа на операцию Prosperity Guardian".

Какое состояние здоровья Остина

Отмечается, что по заявлению Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида, Остин лечился от рака предстательной железы, обнаруженного в декабре прошлого года. Лечение привело к осложнениям и госпитализации главы Пентагона на Новый год. О его болезни Белый дом, в том числе президент Джо Байден, узнал лишь во вторник, 9 января.

Известно, что Остина госпитализировали в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида, где 22 декабря 2023 года ему сделали операцию. На следующий день его выписали из больницы, однако 1 января ему стало хуже и он вернулся в больницу. Остин жаловался на тошноту и сильные боли в животе, бедрах и ногах.

Там добавили, что сейчас Остин поправляется, хотя этот процесс может быть длительным. Также нет информации о том, почему о состоянии здоровья министра обороны США не сообщили ни правительство, ни общественность.

Напомним, министр обороны Ллойд Остин был госпитализирован в больницу день Нового года из-за осложнений в результате плановой медицинской процедуры.

США
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Пентагон
спецоперация
Ллойд Остин

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