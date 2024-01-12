Война в Йемене и предупреждение уклонистам от Зеленского — эфир Новини.LIVE
Авиация и боевые корабли США и Соединенного Королевства в ночь на 12 января нанесли удары по группировке повстанцев-хуситов в Йемене. А украинский президент передал "привет" уклонистам от мобилизации.
Об этом не только поговорят гости студии Новини.LIVE Прямой эфир можно посмотреть на нашем YouTube-канале.
Эфир Новини.LIVE
Авиация и боевые корабли США и Соединенного Королевства в ночь на 12 января нанесли удары по группировке повстанцев-хуситов в Йемене, которые в последнее время стали нападать на торговые суда в Красном море.
Кроме того, глава государства Владимир Зеленский отметил, что граждане Украины, работающие и уплачивающие налоги в бюджет страны, также защищают государство. А к тем украинцам, кто незаконно выехал за границу, есть вопросы. Также эксперты поговорят об отзыве правительством законопроекта об усовершенствовании мобилизации в Украине после двух недель дискуссий в Верховной Раде. Депутаты критиковали предложения Кабмина за чрезмерную жесткость и нарушение прав граждан. Теперь документ ждет обновления. Что в нем может измениться?
Гостями студии стали:
- Ростислав Кравец – адвокат, юрист;
- Ярослав Макитра — политолог, руководитель политических программ исследовательской компании "Социополис";
- Роман Еделев — юрист-международник, доцент кафедры международного права КНУ имени Тараса Шевченко;
- Игорь Чаленко — политолог, глава Центра анализа и стратегий;
- Олег Дунда — народный депутат Украины, Слуга Народа;
- Роман Бабий — народный депутат, МФО "Умная Политика";
- Андрей Рева — Министр социальной политики 2016-2019 г.г.;
- Алексей Буряченко — кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин".
Напомним, Соединенные Штаты Америки и Великобритания сегодня, 12 января, нанесли удары с самолетов, кораблей и подводных лодок по более чем десяти объектам боевиков-хуситов в Йемене. Президент США Джо Байден подтвердил удары по хуситам в Йемене.
Также мы писали, что глава Пентагона Ллойд Остин из больницы руководил операцией в Йемене.
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