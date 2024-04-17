Відставки спікера Палати представників Джонсона вимагають навіть його однопартійці, — WSJ

Майк Джонсон, спікер Палати представників США. Фото: AP

Пропозиція про відставку спікера Палати представників Майка Джонсона набирає популярність. Сам політик не планує йти з посади.

Про це повідомляє WSJ у середу, 17 квітня.

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Позиція Джонсона та допомога Україні й Ізраїлю

Відставки Джонсона вимагають вже навіть його однопартійці, зокрема, республіканець Томас Массі. Причиною є законопроєкт Джонсона про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Республіканець Томас Массі, який виступає проти допомоги, заявив, що долучиться до конгресменки від республіканської партії Марджорі Тейлор Грін, яка подала клопотання про відставку спікера минулого місяця.

Массі вважає, що Джонсон повинен дозволити Республіканській партії обрати нового лідера, а потім піти у відставку. Натомість сам Джонсон заявив, що у відставку не збирається.

"На мою думку, це абсурдне уявлення, що хтось може внести пропозицію про відставку, коли ми просто намагаємося виконувати свою роботу. Нам потрібні тверді руки біля керма. Я вважаю себе спікером воєнного часу. Я не очікував, що цей шлях буде легким", — відповів він на звинувачення.

Раніше ми писали, що демократи в Сенаті чекають ідей Джонсона щодо допомоги Україні та Ізраїлю.

Також повідомлялось, що спікер Джонсон вважає адміністрацію Байдена винною у нападі Ірану на Ізраїль.