Допомога Україні від США — Джонсон представив окремі законопроєкти

Спікер Палати представників США Майк Джонсон. Фото: REUTERS/Leah Millis

Спікер Палати представників США Майк Джонсон представив чотири окремі законопроєкти щодо допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та про пріоритети національної безпеки. Урядовець хоче розподілити між країнами бюджет, який закладений для іноземної допомоги.

Про це повідомляє The Hill.

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Джонсон оприлюднив схему свого плану передачі іноземної допомоги через Палату представників, подавши чотири окремі законопроєкти щодо допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та інших пріоритетів національної безпеки.

Урядовець оприлюднив свою пропозицію під час закритої конференції Палати представників Республіканської партії в понеділок, 15 квітня, після кількох місяців відкладення будь-яких рішень щодо політично гострої теми.

Зазначається, що головна мета — перемістити чотири законопроєкти під одну процедурну норму, яка б дозволила внесення поправок.

Сам Джонсон у своєму Х повідомив, що вже цього тижня конгресмени розглянуть окремі законопроєкти "зі структурованим та відповідним процесом внесення змін" до:

підтримки України у війні проти російської агресії,

фінансування нашого союзника Ізраїлю;

зміцнення союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні;

ухвалення додаткових заходів для протидії ворогам і зміцнення національної безпеки.

Скриншот допису Джонсона

Нагадаємо, нещодавно конгресмени Сполучених Штатів закликали негайно внести на розгляд пакет допомоги для України та Ізраїлю після останніх подій на Близькому Сході.

Крім того, аналітики ISW розповіли, що допомога США у сфері безпеки є життєво важливою для здатності українських сил захищатися від поточних і майбутніх російських наступальних операцій, які, за прогнозами, розпочнуться наприкінці весни та влітку. Без підтримки партнерів РФ може досягти значних і загрозливих успіхів, особливо на захід від Бахмута, зокрема у Часовому Яру.