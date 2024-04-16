Помощь Украине от США — Джонсон представил отдельные законопроекты

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон. Фото: REUTERS/Leah Millis

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон представил четыре отдельных законопроекта о помощи Украине, Израилю, Тайваню и о приоритетах национальной безопасности. Чиновник хочет распределить между странами бюджет, который заложен для иностранной помощи.

Об этом сообщает The Hill.

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Джонсон обнародовал схему своего плана передачи иностранной помощи через Палату представителей, предоставив четыре отдельных законопроекта о помощи Украине, Израилю, Тайваню и другим приоритетам национальной безопасности.

Чиновник обнародовал свое предложение во время закрытой конференции Палаты представителей Республиканской партии в понедельник, 15 апреля, после нескольких месяцев отложения любых решений по политически острой теме.

Отмечается, что главная цель — переместить четыре законопроекта под одну процедурную норму, позволяющую внесение поправок.

Сам Джонсон в своем Х сообщил, что уже на этой неделе конгрессмены рассмотрят отдельные законопроекты "со структурированным и соответствующим процессом внесения изменений":

поддержки Украины в войне против российской агрессии,

финансирование нашего союзника Израиля;

укрепление союзников в Индо-Тихоокеанском регионе;

принятие дополнительных мер по противодействию врагам и укрепление национальной безопасности.

Скриншот сообщения Джонсона

Напомним, что недавно конгрессмены Соединенных Штатов призвали немедленно внести на рассмотрение пакет помощи для Украины и Израиля после последних событий на Ближнем Востоке.

Кроме того, аналитики ISW рассказали, что помощь США в сфере безопасности жизненно важна для способности украинских сил защищаться от текущих и будущих российских наступательных операций, которые, по прогнозам, начнутся в конце весны и летом. Без поддержки партнеров РФ может добиться значительных и угрожающих успехов, особенно к западу от Бахмута, в частности в Часовом Яру.