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Отставки спикера Палаты представителей Джонсона требуют даже его однопартийцы, — WSJ

17 апреля 2024 09:13
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко
Отставки спикера Палаты представителей Джонсона требуют даже его однопартийцы, — WSJ
Майк Джонсон, спикер Палаты представителей США. Фото: AP
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко

Предложение об отставке спикера Палаты представителей Майка Джонсона набирает популярность. Сам политик не планирует уходить с должности.

Об этом сообщает WSJ в среду, 17 апреля.

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Позиция Джонсона и помощь Украине и Израилю

Отставки Джонсона требуют уже даже его однопартийцы, в частности, республиканец Томас Масси. Причиной является законопроект Джонсона о помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Выступающий против помощи республиканец Томас Масси заявил, что присоединится к конгрессменке от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин, которая подала ходатайство об отставке спикера в прошлом месяце.

Масси считает, что Джонсон должен позволить Республиканской партии избрать нового лидера, а затем уйти в отставку. Сам Джонсон заявил, что в отставку не собирается.

"По моему мнению, это абсурдное представление, что кто-то может внести предложение об отставке, когда мы просто пытаемся выполнять свою работу. Нам нужны жесткие руки у руля. Я считаю себя спикером военного времени. Я не ожидал, что этот путь будет легким", — ответил он на обвинение.

Ранее мы писали, что демократы в Сенате ждут идей Джонсона о помощи Украине и Израилю.

Также сообщалось, что спикер Джонсон считает администрацию Байдена виновной в нападении Ирана на Израиль.

США
Израиль
выборы
Украина
Республиканская партия

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