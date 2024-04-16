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Демократи в Сенаті чекають ідей Джонсона щодо допомоги Україні та Ізраїлю

16 квітня 2024 22:10
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Демократи в Сенаті чекають ідей Джонсона щодо допомоги Україні та Ізраїлю
Лідер демократів у Сенаті США, Чак Шумер. Фото: AP Photo
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Лідер демократів у Сенаті США, Чак Шумер, висловив надію отримати конкретні пропозиції від спікера Палати представників, Майка Джонсона, стосовно зовнішньої допомоги, зокрема Україні та Ізраїлю, у вівторок. Він не став давати оцінку заяві про наміри, яку спікер-республіканець зробив напередодні.

Про це повідомляє Reutеrs.

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Під час виступу у верхній палаті Конгресу США, Шумер підкреслив важливість отримання детальних пропозицій щодо зовнішньої допомоги.

"Сподіваюся, ми отримаємо деталі пропозиції спікера пізніше сьогодні. Знову ж таки, час має важливе значення", — зазначив він.

Лідер демократів утримався від оцінки заяви Майка Джонсона, що палата розгляне пакет з зовнішньою допомогою цього тижня. Він відзначив, що не буде робити висновків щодо змісту пропозиції, поки не буде отримано більше інформації про її зміст та процес розгляду.

Раніше Майк Джонсон заявив про намір палати розглянути пакет законопроєктів з підтримкою України, Ізраїлю, Тайваню та інших потреб національної безпеки США. Планується, що цей пакет буде поділений на чотири окремі законопроекти з врахуванням потреб різних країн та національної безпеки.

Сенатор Чак Шумер залишився в очікуванні подальших кроків щодо зовнішньої допомоги і наголосив на важливості швидкого реагування на потреби союзників, зокрема в умовах зростаючої напруги та геополітичних викликів.

Нагадаємо, що конгресмени закликали терміново внести на розгляд пакет із допомогою для України та Ізраїлю. 

Також ми писали про те, що голова комітету з розвідки Палати представників США Майк Тернер анонсував розгляд пакета з військовою допомогою Україні вже цього тижня. Він вірить, що документ схвалять переважною більшістю голосів.

США
Конгрес
військова допомога
Україна
війна в Україні

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