Демократы в Сенате ждут идей Джонсона о помощи Украине и Израилю

Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер. Фото: AP Photo

Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер выразил надежду получить конкретные предложения от спикера Палаты представителей Майка Джонсона относительно внешней помощи, в частности Украины и Израиля, во вторник. Он не стал давать оценку заявлению о намерениях, которое спикер-республиканец сделал накануне.

Об этом сообщает Reutеrs.

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Выступая в верхней палате Конгресса США, Шумер подчеркнул важность получения детальных предложений по внешней помощи.

"Надеюсь, мы получим детали предложения спикера позже сегодня. Опять же время имеет важное значение", — отметил он.

Лидер демократов воздержался от оценки заявления Майка Джонсона, что палата рассмотрит пакет с внешней помощью на этой неделе. Он отметил, что не будет делать выводов относительно содержания предложения, пока не будет получено больше информации о его содержании и процессе рассмотрения.

Ранее Майк Джонсон заявил о намерении палаты рассмотреть пакет законопроектов с поддержкой Украины, Израиля, Тайваня и других нужд национальной безопасности США. Планируется, что этот пакет будет поделен на четыре отдельных законопроекта с учетом потребностей разных стран и национальной безопасности.

Сенатор Чак Шумер остался в ожидании дальнейших шагов по внешней помощи и отметил важность быстрого реагирования на нужды союзников, в частности, в условиях растущего напряжения и геополитических вызовов.

Напомним, что конгрессмены призвали срочно внести на рассмотрение пакет с помощью Украины и Израиля.

Также мы писали о том, что глава комитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер анонсировал рассмотрение пакета с военной помощью Украине уже на этой неделе. Он верит, что документ будет одобрен подавляющим большинством голосов.