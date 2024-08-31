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Видали по 1000 євро та квиток до Афганістану — висилка мігрантів після різанини у Німеччині

31 серпня 2024 03:41
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Перших 28 мігрантів Німеччина депортувала на батьківщину після різанини у Золінгені
Поліція на місці різанини у німецькому Золінгені. Фото: Reuters
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

З Німеччини вилетів перший літак із 28 мігрантами з Афганістану, яких влада країни визнала небезпечними після того, як у Золенгені відбулась різанина із трьома загиблими. Німеччина прискорить депортацію незаконних мігрантів та посилить закон про зброю

Про це 30 серпня, у п'ятницю повідомляє CNN.

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Представник міністерства внутрішніх справ Саксонії повідомив CNN, що літак з афганцями приземлився в Кабулі. Всі афганці на рейсі – засуджені злочинці з різних земель Німеччини, які були відібрані Міністерством внутрішніх справ.

Видання Der Spiegel повідомляє, що кожен депортований, усі з яких були чоловіками, отримав виплату в розмірі 1000 євро.

CNN повідомляє, що депортація відбулась через день після того, як уряд Німеччини представив новий пакет заходів безпеки після смертельної атаки в місті Золінген минулого тижня. В результаті інциденту 23 серпня, який стався під час вуличного фестивалю, загинули троє людей. Нападником виявився 26-річний сирієць, підозрюваний у зв'язках з ІДІЛ, який раніше мав бути депортований. За словами поліції, він з'явився та зізнався у нападі.

Цей інцидент підштовхнув уряд Шольца до дій, і канцлер заявив, що "нам доведеться зробити все можливе, щоб забезпечити репатріацію тих, хто не може або не має права залишатися в Німеччині".

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Європейський союз Німеччина Афганістан різанина мігранти депортація

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