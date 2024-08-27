Талібан заборонив жінкам самостійно виходити із дому, дивитись на інших чоловіків, відкривати своє обличчя та говорити у громадських місцях

Бійці Талібану. Ілюстративне фото: Reuters

Талібан відкидає занепокоєння ООН щодо законів, які забороняють жінкам говорити на вулиці, відкривати обличчя та виходити з дому без родича-чоловіка. Такі заборони цілком відповідають законам шаріату, наголосив в ООН речник Талібану Забіхуллах Муджахід.

Про це 26 серпня повідомляє ABC News.

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Уряд Талібану, що є союзником РФ, днями прийняв закон в Афганістані, за яким жінки у громадських місцях не мають право говорити. Вони повинні прикривати будь-яку частину свого тіла, в тому числі обличчя. На вулицю жінки не можуть виходити без чоловіка або представника родини чоловічої статі (нехай це буде навіть маленький хлопчик).

Крім того, в громадських місцях в Афганістані жінки не мають право навіть подивитись на незнайомих чоловіків. Також Талібаном заборонено жінкам мати зображення інших чоловіків.

Все це, на думку Талібану, відповідає нормам шаріату та допоможе "у запобігання пороку та сприяння чесноті".

Роза Отунбаєва, яка очолює місію ООН в країні, заявила, що закони створюють "тривожне бачення" майбутнього Афганістану. Вона сказала, що закони розширюють "і без того нестерпні обмеження" прав жінок і дівчат.

Забіхуллах Муджахід, головний речник уряду Талібану, у своїй заяві застеріг від "незрозумілості" з боку тих, хто може бути не знайомий з ісламським правом шаріату, особливо немусульман, які можуть висловити застереження або заперечення.

"Ми закликаємо до глибокого розуміння цих законів і шанобливого визнання ісламських цінностей. Відкидати ці закони без такого розуміння, на наш погляд, є проявом нахабства", – сказав він.