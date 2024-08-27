Талибан запретил женщинам самостоятельно выходить из дома, смотреть на других мужчин, открывать свое лицо и говорить в общественных местах.

Бойцы Талибана. Иллюстративное фото: Reuters

Талибан отвергает беспокойство ООН по поводу законов, запрещающим женщинам говорить на улице, открывать лицо и выходить из дома без родственника-мужчины. Такие запреты полностью соответствуют законам шариата, подчеркнул в ООН спикер Талибана Забихуллах Муджахид.

Об этом 26 августа сообщает ABC News.

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Правительство Талибана, являющегося союзником РФ, на днях приняло закон в Афганистане, по которому женщины в общественных местах не имеют права говорить. Они должны прикрывать любую часть своего тела, включая лицо. На улицу женщины не могут выходить без мужчины или представителя семьи мужского пола (пусть это будет даже маленький мальчик).

Кроме того, в общественных местах в Афганистане женщины не имеют права даже взглянуть на незнакомых мужчин. Также Талибаном запрещено женщинам иметь изображения других мужчин.

Все это, по мнению Талибана, соответствует нормам шариата и поможет "в предотвращении порока и в содействии добродетели".

Роза Отунбаева, возглавляющая миссию ООН в стране, заявила, что законы создают "тревожное видение" будущего Афганистана. Она сказала, что законы расширяют "и без того невыносимые ограничения" прав женщин и девушек.

Забихуллах Муджахид, главный пресс-секретарь правительства Талибана, в своем заявлении предостерег от "непонимания" со стороны тех, кто может быть не знаком с исламским правом шариата, особенно не мусульман, которые могут негативно высказываться по этому поводу.

"Мы призываем к глубокому пониманию этих законов и уважительному признанию исламских ценностей. Отвергать эти законы без такого понимания, на наш взгляд, является проявлением наглости", — сказал он.