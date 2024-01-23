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Талибан ограничивает доступ афганских женщин к работе и медицине

23 января 2024 08:14
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Талибан ограничивает доступ афганских женщин к работе и медицине
Афганские женщины на улице. Фото: AFP
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

ООН сделала заявление, что Талибан вводит строгие меры против женщин, не имеющих супруга или попечителя-мужчину. Так местные власти налагают серьезные ограничения на женщин в отношении трудоустройства, перемещения и доступа к медицинским услугам, если они не состоят в браке или не имеют мужского попечителя.

Об этом сообщает АР.

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В сообщении говорится, что несмотря на то, что в стране не существует законов, регламентирующих роль мужчины-опекуна, талибы утверждают, что женщины не должны перемещаться или путешествовать на значительные расстояния без мужчины, с которым они связаны кровными или брачными узами.

Дополнительно, незамужние женщины в Афганистане рискуют потерять работу. Например, был случай, когда представители Министерства пропаганды добродетели и избегания пороков предложили женщине выйти замуж, чтобы сохранить рабочее место в медицинской организации, объясняя, что работа для незамужней женщины неподобающа.

Также в декабре министерство в провинции Пактия запретило женщинам без мужского сопровождения посещать медицинские учреждения. В октябре прошлого года были задержаны три медработницы за то, что они направлялись на работу без мужчины.

Кроме того, департамент, который действует как полиция нравственности Талибана, контролирует выполнение правил о ношении хиджаба и сопровождении махрами для женщин, посещающих общественные места, офисы и учебные заведения, используя для этого контрольно-пропускные пункты и проверки.

Напомним, что у 31% находящихся за рубежом украинских женщин доходы за последний год увеличились. Еще 73% украинок не потеряли в доходах.

Кроме того, в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий рассказали о новых возможностях, которые станут доступны для женщин в семи регионах страны

работа
Афганистан
женщины
Талибан
медицина
ограничения

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