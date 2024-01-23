Талібан обмежує доступ афганських жінок до роботи та медицини

Афганські жінки на вулиці. Фото: AFP

ООН зробила заяву, що Талібан запроваджує суворі заходи проти жінок, які не мають чоловіка чи піклувальника-чоловіка. Так місцева влада накладає серйозні обмеження на жінок щодо працевлаштування, переміщення та доступу до медичних послуг, якщо вони не одружені або не мають чоловічого піклувальника.

Про це повідомляє АР.

Читайте також:

Обмеження прав жінок в Афганістані

У повідомленні йдеться, що, попри те, що в країні не існує законів, які регламентують роль чоловіка-опікуна, таліби стверджують, що жінки не повинні переміщатися або подорожувати на значні відстані без чоловіка, з яким вони пов'язані кровними або шлюбними узами.

Додатково незаміжні жінки в Афганістані ризикують втратити роботу. Наприклад, був випадок, коли представники Міністерства пропаганди чесноти та уникнення вад запропонували жінці вийти заміж, щоб зберегти робоче місце в медичній організації, пояснюючи, що робота для незаміжньої жінки неналежна.

Також у грудні міністерство у провінції Пактія заборонило жінкам без чоловічого супроводу відвідувати медичні установи. У жовтні минулого року було затримано трьох медпрацівниць за те, що вони прямували на роботу без чоловіка.

Крім того, департамент, який діє як поліція моральності Талібану, контролює виконання правил про носіння хіджабу та супровід махрами для жінок, які відвідують громадські місця, офіси та навчальні заклади, використовуючи для цього контрольно-пропускні пункти та перевірки.

Нагадаємо, що у 31% українських жінок, які перебувають за кордоном, доходи за останній рік збільшилися. Ще 73% українок не втратили у доходах.

Крім того, у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розповіли про нові можливості, які стануть доступними для жінок у семи регіонах країни.