Первых 28 мигрантов Германия депортировала на родину после резни в Золингене

Полиция на месте резни в немецком Золингене. Фото: Reuters

Из Германии вылетел первый самолет с 28 мигрантами из Афганистана, которых власти страны признали опасными после того, как в Золенгене произошла резня с тремя погибшими. Германия ускорит депортацию незаконных мигрантов и усилит закон об оружии.

Об этом 30 августа, в пятницу сообщает CNN.

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Представитель министерства внутренних дел Саксонии сообщил CNN, что самолет с афганцами приземлился в Кабуле. Все афганцы на рейсе – осужденные преступники из разных земель Германии, отобранные Министерством внутренних дел.

Издание Der Spiegel сообщает, что каждый депортированный, все из которых были мужчинами, получил выплату в размере 1000 евро.

CNN сообщает, что депортация состоялась через день после того, как правительство Германии представило новый пакет мер безопасности после смертельной атаки в городе Золинген на прошлой неделе. В результате инцидента 23 августа, который произошел во время уличного фестиваля, погибли три человека. Нападающим оказался 26-летний сириец, подозреваемый в связях с ИГИЛ, который раньше должен был быть депортирован. По словам полиции, он явился и признался в нападении.

Этот инцидент подтолкнул правительство Шольца к действиям, и канцлер заявил, что "нам придется сделать все возможное, чтобы обеспечить репатриацию тех, кто не может или не вправе оставаться в Германии".