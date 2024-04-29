Вибухи на складах зброї у 2014 році влаштували спецслужби Росії — розслідування Чехії

Наслідки вибуху на одному зі складів. Фото: пожежно-рятувальна служба Злінського району Чехії

Чеські слідчі органи підтвердили, що інциденти з вибухами на військових складах у селі Врбетіце в 2014 році були організовані агентами російської військової розвідки (ГРУ). Основною ціллю цих дій було перешкоджання постачанню озброєння до України та Сирії.

Про це повідомило Radio Prague International у понеділок, 29 квітня.

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"У своєму висновку NCOZ констатує, що російська військова розвідка була причетна до організації вибухів і загибелі чеських громадян, включаючи той факт, що це була не єдина подібна акція, а частина реалізації програми довгострокової підривної діяльності російської військової розвідки на території Європейського союзу та України", — йдеться у пресрелізі криміналістів.

Розслідування було припинено через відмову Росії співпрацювати з чеськими правоохоронцями.

Керівник відомства, що бореться з організованою злочинністю, не розкрив імен винуватців, але раніше слідчі називали відповідальними Анатоліями Чепігу та Олександра Мішкіна. Вони в минулому також здійснили замах на Скрипаля та його доньку у британському місті Солсбері.

Голова чеської Служби безпеки та інформації також зазначив, що Чепіга та Мішкін є ключовими фігурантами у цій операції, хоча відомо й про інших росіян, причетних до вибухів.

Вибухи на складах у Врбетіце сталися у жовтні та грудні 2014 року, в результаті чого дві особи загинули, а більше тисячі мешканців були змушені залишити свої домівки.

Згідно з розслідуванням журналістів у 2021 році, вибухи були сплановані підрозділом ГРУ 29155 під керівництвом генерала Андрія Аверʼянова.

Нагадаємо, очільник МЗС Чехії заявив, що російські танки не зупиняться в Україні у разі перемоги Росії.

Нещодавно президент Чехії пообіцяв понад мільйон снарядів для України.