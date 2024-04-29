Взрывы на складах оружия в 2014 году устроили спецслужбы России — расследование Чехии

Последствия взрыва на одном из складов. Фото: пожарно-спасательная служба Злинского района Чехии

Чешские следственные органы подтвердили, что инциденты с взрывами на военных складах в селе Врбетице в 2014 году были организованы агентами российской военной разведки (ГРУ). Основной целью этих действий было препятствие поставке вооружения в Украину и Сирию.

Об этом сообщило Radio Prague International в понедельник, 29 апреля.

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Взрывы в Чехии в 2014 году

"В своем заключении NCOZ констатирует, что российская военная разведка была причастна к организации взрывов и гибели чешских граждан, включая тот факт, что это была не единственная подобная акция, а часть реализации программы долгосрочной взрывной деятельности российской военной разведки на территории Европейского союза и Украины", – говорится в пресс-релизе криминалистов.

Расследование было приостановлено из-за отказа России сотрудничать с чешскими правоохранителями.

Руководитель ведомства, борющегося с организованной преступностью, не раскрыл имена виновников, но ранее следователи называли ответственными Анатолиями Чепигу и Александра Мишкина. Они в прошлом также покушались на Скрипача и его дочь в британском городе Солсбери.

Глава чешской Службы безопасности и информации также отметил, что Чепига и Мишкин являются ключевыми фигурантами в этой операции, хотя известно и о других россиянах, причастных к взрывам.

Взрывы на складах во Врбетице произошли в октябре и декабре 2014 года, в результате чего два человека погибли, а более тысячи жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Согласно расследованию журналистов в 2021 году, взрывы были спланированы подразделением ГРУ 29155 под руководством генерала Андрея Аверьянова.

Напомним, глава МИД Чехии заявил, что российские танки не остановятся в Украине в случае победы России.

Недавно президент Чехии пообещал более миллиона снарядов для Украины.