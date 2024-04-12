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Президент Чехії пообіцяв понад мільйон снарядів для України

12 квітня 2024 21:20
- Анна Полісученко
Президент Чехії пообіцяв понад мільйон снарядів для України
Президент Чехії Петр Павел. Фото: Global Look Press
- Анна Полісученко

Чехія знайшла в усьому світі більше мільйона одиниць артилерійських боєприпасів. Їх можна закупити для України поза межами Європи. 

Про це повідомив Президент Чехії Петр Павел у п'ятницю, 12 квітня, після саміту трьох морів у Вільнюсі виданню iRozhlas.

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За словами чеського Президента, Чехія прагне поставити Україні якомога більше боєприпасів у найкоротші терміни.

"Ми ідентифікували для України близько 800 тисяч одиниць артилерійських боєприпасів 155-го калібру, це було коректно ще деякий час тому. Зараз це більше мільйона", — заявив Петр Павел.

Також чеський президент додав, що його ініціатива не єдина.

"Аналогічну розробляють Естонія і Велика Британія, про це говорила і Франція", — додав він.

За словами Президента Чехії, Україні потрібна велика кількість боєприпасів, адже в літні місяці очікується російський наступ.

Президент Чехії додав, що для України другорядне, звідки прийдуть боєприпаси і хто їх забезпечить.

Нагадаємо, що у Києві високопосадовці США взяли участь у платформі донорів для України, пообіцявши залучити допомогу.

Також днями Президент України Володимир Зеленський розповів, що чекає на Україну без допомоги США.

Ми писали, що нещодавно до Києва з візитом прибув віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

війна
зброя
Чехія
Україна
боєприпаси
допомога військовим

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