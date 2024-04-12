Президент Чехії пообіцяв понад мільйон снарядів для України
Чехія знайшла в усьому світі більше мільйона одиниць артилерійських боєприпасів. Їх можна закупити для України поза межами Європи.
Про це повідомив Президент Чехії Петр Павел у п'ятницю, 12 квітня, після саміту трьох морів у Вільнюсі виданню iRozhlas.
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За словами чеського Президента, Чехія прагне поставити Україні якомога більше боєприпасів у найкоротші терміни.
"Ми ідентифікували для України близько 800 тисяч одиниць артилерійських боєприпасів 155-го калібру, це було коректно ще деякий час тому. Зараз це більше мільйона", — заявив Петр Павел.
Також чеський президент додав, що його ініціатива не єдина.
"Аналогічну розробляють Естонія і Велика Британія, про це говорила і Франція", — додав він.
За словами Президента Чехії, Україні потрібна велика кількість боєприпасів, адже в літні місяці очікується російський наступ.
Президент Чехії додав, що для України другорядне, звідки прийдуть боєприпаси і хто їх забезпечить.
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