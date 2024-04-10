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Що чекає на Україну без допомоги США — відповідь Зеленського

10 квітня 2024 06:29
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Що чекає на Україну без допомоги США — відповідь Зеленського
Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що без допомоги Сполучених Штатів Америки нашій країні буде важко встояти, адже російський диктатор Володимир Путін хоче захопити всю Україну. Недостатня кількість систем протиповітряної оборони лише грає Кремлю на руку.

Про це Володимир Зеленський повідомляє в інтерв'ю німецькій газеті Bild, опублікованому у вівторок, 9 квітня. 

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Президент зазначив, що без підтримки США Україні буде тяжко перемогти, не кажучи про те, щоб встояти.

"Він (Путін. — Ред.) все знищить. Він уб’є дуже багато людей. Більшість людей не втечуть, тому він уб’є багатьох із них. Як це буде виглядати? Буде багато крові. Буде багато жертв, багато втрат. Ми говоримо про сотні тисяч", — пояснив Зеленський.

За його словами, першочергово Україна потребує засобів протиповітряної оборони. Попри хороше виробництво дронів, яким може похвалитися наша держава, "безпілотники не замінюють протиповітряну оборону, ракети великої дальності та артилерію".

Про що ще Зеленський говорив в інтерв'ю Bild

Нагадаємо, президент заявив, що Україна розробила новий план контрнаступу. Однак йому невідомі ні дата, коли він розпочнеться, ні місце його початку на передовій.

Також Зеленський прокоментував чутки про ймовірність другого наступу на Харків. За його словами, Путін хоче захопити місто, однак Україна робить все, щоб цього не допустити.

Крім того, український лідер пояснив, чому німецький канцлер Олаф Шольц затягує передачу Україні ракет Taurus. Однак Зеленський запевнив, що обговорення питання щодо надання цієї зброї триває.

Додамо, що гарант Конституції розкритикував мирний план експрезидента США Дональда Трампа. Зеленський наголосив, що переговори з Росією заголом сумнівна справа.

Володимир Зеленський
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