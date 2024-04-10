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Что ждет Украину без помощи США — ответ Зеленского

10 апреля 2024 06:29
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Что ждет Украину без помощи США — ответ Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без помощи Соединенных Штатов Америки нашей стране будет сложно устоять, ведь российский диктатор Владимир Путин хочет захватить всю Украину. Недостаточное количество систем противовоздушной обороны только играет Кремлю на руку.

Об этом Владимир Зеленский сообщает в интервью немецкой газете Bild, опубликованном во вторник, 9 апреля.

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Президент отметил, что без поддержки США Украине будет тяжело победить, не говоря о том, чтобы устоять.

Он (Путин. — Ред.) все уничтожит. Он убьет очень много людей. Большинство людей не убегут, поэтому он убьет многих из них. Как это будет выглядеть? Будет много крови. Будет много жертв, много потерь. Мы говорим о сотнях тысяч", — пояснил Зеленский.

По его словам, в первую очередь Украина нуждается в средствах противовоздушной обороны. Несмотря на хорошее производство дронов, которыми может похвастаться наше государство, "беспилотники не заменяют противовоздушную оборону, ракеты большой дальности и артиллерию".

О чем еще Зеленский говорил в интервью Bild

Напомним, президент заявил, что Украина разработала новый план контрнаступления. Однако ему не известны ни дата, когда он начнется, ни место его начала на передовой.

Также Зеленский прокомментировал слухи о вероятности второго наступления на Харьков. По его словам, Путин хочет захватить город, однако Украина делает все, чтобы этого не допустить.

Кроме того, украинский лидер объяснил, почему германский канцлер Олаф Шольц затягивает передачу Украине ракет Taurus. Однако Зеленский заверил, что обсуждение вопроса о предоставлении этого оружия продолжается.

Добавим, что гарант Конституции раскритиковал мирный план экс-президента США Дональда Трампа. Зеленский подчеркнул, что переговоры с Россией в целом сомнительное дело.

Владимир Зеленский
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