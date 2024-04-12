Президент Чехии пообещал более миллиона снарядов для Украины
Чехия нашла по всему миру более миллиона единиц артиллерийских боеприпасов. Их можно закупить для Украины и вне Европы.
Об этом сообщил Президент Чехии Петр Павел в пятницу, 12 апреля, после саммита трех морей в Вильнюсе изданию iRozhlas.
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По словам чешского Президента, Чехия стремится поставить Украине как можно больше боеприпасов в кратчайшие сроки.
"Мы идентифицировали для Украины около 800 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов 155 калибра, это было корректно еще некоторое время назад. Сейчас это более миллиона", — заявил Петр Павел.
Также чешский президент добавил, что его инициатива не единственная.
"Аналогичную разрабатывают Эстония и Великобритания, об этом говорила и Франция", — добавил он.
По словам Президента Чехии, Украине нужно большое количество боеприпасов, ведь в летние месяцы ожидается российское наступление.
Президент Чехии добавил, что для Украины второстепенно, откуда придут боеприпасы и кто их обеспечит.
Напомним, что в Киеве чиновники США приняли участие в платформе доноров для Украины, пообещав привлечь помощь.
Также на днях Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ждет Украину без помощи США.
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