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Президент Чехии пообещал более миллиона снарядов для Украины

12 апреля 2024 21:20
- Анна Полисученко
Президент Чехии пообещал более миллиона снарядов для Украины
Президент Чехии Петр Павел. Фото: Global Look Press
- Анна Полисученко

Чехия нашла по всему миру более миллиона единиц артиллерийских боеприпасов. Их можно закупить для Украины и вне Европы.

Об этом сообщил Президент Чехии Петр Павел в пятницу, 12 апреля, после саммита трех морей в Вильнюсе изданию iRozhlas.

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По словам чешского Президента, Чехия стремится поставить Украине как можно больше боеприпасов в кратчайшие сроки.

"Мы идентифицировали для Украины около 800 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов 155 калибра, это было корректно еще некоторое время назад. Сейчас это более миллиона", — заявил Петр Павел.

Также чешский президент добавил, что его инициатива не единственная.

"Аналогичную разрабатывают Эстония и Великобритания, об этом говорила и Франция", — добавил он.

По словам Президента Чехии, Украине нужно большое количество боеприпасов, ведь в летние месяцы ожидается российское наступление.

Президент Чехии добавил, что для Украины второстепенно, откуда придут боеприпасы и кто их обеспечит.

Напомним, что в Киеве чиновники США приняли участие в платформе доноров для Украины, пообещав привлечь помощь.

Также на днях Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ждет Украину без помощи США.

Мы писали, что недавно в Киев с визитом прибыл вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

война
оружие
Чехия
Украина
боеприпасы
помощь военным

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