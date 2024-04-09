Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Посилять ППО та нададуть боєприпаси — Макрон і Сунак домовилися про підтримку України arrow

Посилять ППО та нададуть боєприпаси — Макрон і Сунак домовилися про підтримку України

9 квітня 2024 11:28
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Посилять ППО та нададуть боєприпаси — Макрон і Сунак домовилися про підтримку України
Макрон і Сунак. Фото: AP/Stefan Rousseau
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

У понеділок, 8 квітня, відбулася відеоконференція Президента Республіки Франції Емануеля Макрона із Прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Під час зустрічі лідери двох країн домовилися продовжити координацію з метою посилення військової підтримки України. 

Про це повідомили на сайті британського уряду.

Читайте також:
Посилять ППО та нададуть боєприпаси — Макрон і Сунак домовилися про підтримку України - фото 1
Скриншот повідомлення британського уряду

Яку допомогу нададуть Україні Франція та Велика Британія

Під час розмови сторони обговорили поставку Україні боєприпасів, БпЛА та засобів ППО.

"Щодо України прем'єр-міністр і президент погодилися з тим, що наразі важливо активізувати зусилля, спрямовані на те, щоб позбавити Росію перемоги в її агресивній війні проти України. Вони обговорили пріоритети на найближчі місяці, зокрема збільшення поставок боєприпасів, безпілотників і засобів ППО для Збройних сил України", — йдеться в повідомленні.

Також Президент Франції подякував Прем'єр-міністру за організацію Саміту Європейської політичної спільноти, який відбудеться у Великій Британії 18 липня. Обидва лідери підкреслили важливість цієї зустрічі, на якій підтримка України буде в центрі дискусій присутніх глав держав та урядів.

Нагадаємо, у НАТО обговорюють варіант поступок Україною територій на користь Росії в обмін на гарантії безпеки та вступу до Альянсу. Згідно з таким сценарієм, Росії можуть запропонувати залишити Крим та всі території, захоплені протягом двох років, а потім зафіксувати кордони та прийняти до НАТО те, що залишиться під контролем України.

Раніше видання New York Times пояснило, чому на запланованому саміті НАТО у Вашингтоні цього липня Україна навряд чи отримає пропозицію про вступ до Альянсу.

Франція
Великобританія
Емманюель Макрон
військова допомога
боєприпаси
Ріші Сунак
ППО
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

27 березня 2024

20:51 Чи можна ігнорувати повістку, яку залишили в дверях — відповідь юриста

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону