Посилять ППО та нададуть боєприпаси — Макрон і Сунак домовилися про підтримку України
У понеділок, 8 квітня, відбулася відеоконференція Президента Республіки Франції Емануеля Макрона із Прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Під час зустрічі лідери двох країн домовилися продовжити координацію з метою посилення військової підтримки України.
Про це повідомили на сайті британського уряду.
Яку допомогу нададуть Україні Франція та Велика Британія
Під час розмови сторони обговорили поставку Україні боєприпасів, БпЛА та засобів ППО.
"Щодо України прем'єр-міністр і президент погодилися з тим, що наразі важливо активізувати зусилля, спрямовані на те, щоб позбавити Росію перемоги в її агресивній війні проти України. Вони обговорили пріоритети на найближчі місяці, зокрема збільшення поставок боєприпасів, безпілотників і засобів ППО для Збройних сил України", — йдеться в повідомленні.
Також Президент Франції подякував Прем'єр-міністру за організацію Саміту Європейської політичної спільноти, який відбудеться у Великій Британії 18 липня. Обидва лідери підкреслили важливість цієї зустрічі, на якій підтримка України буде в центрі дискусій присутніх глав держав та урядів.
Нагадаємо, у НАТО обговорюють варіант поступок Україною територій на користь Росії в обмін на гарантії безпеки та вступу до Альянсу. Згідно з таким сценарієм, Росії можуть запропонувати залишити Крим та всі території, захоплені протягом двох років, а потім зафіксувати кордони та прийняти до НАТО те, що залишиться під контролем України.
Раніше видання New York Times пояснило, чому на запланованому саміті НАТО у Вашингтоні цього липня Україна навряд чи отримає пропозицію про вступ до Альянсу.
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