Посилять ППО та нададуть боєприпаси — Макрон і Сунак домовилися про підтримку України

Макрон і Сунак. Фото: AP/Stefan Rousseau

У понеділок, 8 квітня, відбулася відеоконференція Президента Республіки Франції Емануеля Макрона із Прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Під час зустрічі лідери двох країн домовилися продовжити координацію з метою посилення військової підтримки України.

Про це повідомили на сайті британського уряду.

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Скриншот повідомлення британського уряду

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Під час розмови сторони обговорили поставку Україні боєприпасів, БпЛА та засобів ППО.

"Щодо України прем'єр-міністр і президент погодилися з тим, що наразі важливо активізувати зусилля, спрямовані на те, щоб позбавити Росію перемоги в її агресивній війні проти України. Вони обговорили пріоритети на найближчі місяці, зокрема збільшення поставок боєприпасів, безпілотників і засобів ППО для Збройних сил України", — йдеться в повідомленні.

Також Президент Франції подякував Прем'єр-міністру за організацію Саміту Європейської політичної спільноти, який відбудеться у Великій Британії 18 липня. Обидва лідери підкреслили важливість цієї зустрічі, на якій підтримка України буде в центрі дискусій присутніх глав держав та урядів.

Нагадаємо, у НАТО обговорюють варіант поступок Україною територій на користь Росії в обмін на гарантії безпеки та вступу до Альянсу. Згідно з таким сценарієм, Росії можуть запропонувати залишити Крим та всі території, захоплені протягом двох років, а потім зафіксувати кордони та прийняти до НАТО те, що залишиться під контролем України.

Раніше видання New York Times пояснило, чому на запланованому саміті НАТО у Вашингтоні цього липня Україна навряд чи отримає пропозицію про вступ до Альянсу.