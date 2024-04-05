Україну не запросять на вступ до НАТО на липневому саміті — деталі

Прапор НАТО. Фото: tribune.bg

На запланованому саміті НАТО у Вашингтоні цього липня, Україна не отримає пропозиції про вступ до Альянсу. Адже Сполучені Штати та Німеччина висловилися проти розширення членства.

Про це повідомляє газета The New York Times у п'ятницю 5 квітня.

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США та Німеччина разом з іншими членами НАТО, шукають альтернативні шляхи підтримки України, які не включають повноцінне членство.

"У НАТО немає бажання приймати нового члена, який через угоду про колективну безпеку втягне його в найбільшу сухопутну війну в Європі з 1945 року", — повідомляє газета.

Наразі невідомо, яким буде цей компроміс, але високопоставлені західні дипломати ведуть дискусії щодо можливих зобов’язань, які можуть бути виконані.

Ситуація на полі бою в Україні може змінитися до липня, і це може вплинути на обговорення на саміті. Якщо Конгрес продовжить блокувати фінансову допомогу, це може ускладнити ситуацію для України.

Генеральний секретар НАТО Столтенберг запропонував два варіанти підтримки: перекладення координації допомоги на НАТО замість США та надання Україні 100 млрд доларів допомоги протягом наступних п’яти років. Ці кроки мають на меті забезпечити Україні підтримку незалежно від результатів майбутніх виборів у США.

Нагадаємо, що Блінкен заявив, що США та союзники планують подвоїти зусилля щодо пошуку ресурсів для України.

Раніше ми писали, що що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв, що країни Альянсу нададуть Україні новий пакет допомоги.