Украину не пригласят на вступление в НАТО на июльском саммите — детали

Флаг НАТО. Фото: tribune.bg

На запланированном саммите НАТО в Вашингтоне в июле, Украина не получит предложения о вступлении в Альянс. Ведь Соединенные Штаты и Германия высказались против расширения членства.

Об этом сообщает газета The New York Times в пятницу 5 апреля.

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США и Германия вместе с другими членами НАТО ищут альтернативные пути поддержки Украины, не включающие полноценное членство.

"У НАТО нет желания принимать нового члена, который из-за соглашения о коллективной безопасности втянет его в величайшую сухопутную войну в Европе с 1945 года", — сообщает газета.

Пока неизвестно, каким будет этот компромисс, но высокопоставленные западные дипломаты ведут дискуссии о возможных обязательствах, которые могут быть выполнены.

Ситуация на поле боя в Украине может измениться к июлю, что может повлиять на обсуждение на саммите. Если Конгресс продолжит блокировать финансовую помощь, это может усугубить ситуацию для Украины.

Генеральный секретарь НАТО Столтенберг предложил два варианта поддержки: перевод координации помощи на НАТО вместо США и предоставление Украине 100 млрд долларов помощи в течение следующих пяти лет. Эти шаги призваны обеспечить Украине поддержку независимо от результатов предстоящих выборов в США.

Напомним, что Блинкен заявил, что США и союзники планируют удвоить усилия по поиску ресурсов для Украины.

Ранее мы писали, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что страны Североатлантического союза предоставят Украине новый пакет помощи.