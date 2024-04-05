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Украину не пригласят на вступление в НАТО на июльском саммите — детали

5 апреля 2024 14:11
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Бригадир София
редактор
Украину не пригласят на вступление в НАТО на июльском саммите — детали
Флаг НАТО. Фото: tribune.bg
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

На запланированном саммите НАТО в Вашингтоне в июле, Украина не получит предложения о вступлении в Альянс. Ведь Соединенные Штаты и Германия высказались против расширения членства.

Об этом сообщает газета The New York Times в пятницу 5 апреля.

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США и Германия вместе с другими членами НАТО ищут альтернативные пути поддержки Украины, не включающие полноценное членство.

"У НАТО нет желания принимать нового члена, который из-за соглашения о коллективной безопасности втянет его в величайшую сухопутную войну в Европе с 1945 года", — сообщает газета.

Пока неизвестно, каким будет этот компромисс, но высокопоставленные западные дипломаты ведут дискуссии о возможных обязательствах, которые могут быть выполнены.

Ситуация на поле боя в Украине может измениться к июлю, что может повлиять на обсуждение на саммите. Если Конгресс продолжит блокировать финансовую помощь, это может усугубить ситуацию для Украины.

Генеральный секретарь НАТО Столтенберг предложил два варианта поддержки: перевод координации помощи на НАТО вместо США и предоставление Украине 100 млрд долларов помощи в течение следующих пяти лет. Эти шаги призваны обеспечить Украине поддержку независимо от результатов предстоящих выборов в США.

Напомним, что Блинкен заявил, что США и союзники планируют удвоить усилия по поиску ресурсов для Украины.

Ранее мы писали, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что страны Североатлантического союза предоставят Украине новый пакет помощи.

США
Германия
НАТО
Украина

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