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Блінкен заявив, що США та союзники планують подвоїти зусилля щодо пошуку ресурсів для України

5 квітня 2024 11:01
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Блінкен заявив, що США та союзники планують подвоїти зусилля щодо пошуку ресурсів для України
Держсекретар США Ентоні Блінкен. Фото: breitbart.com
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Відвідавши штаб-квартиру НАТО, державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про намір Сполучених Штатів та їхніх союзників збільшити зусилля у пошуку необхідних ресурсів для України.

Про це повідомило інформаційне агентство Інтерфакс-Україна у п'ятницю, 5 квітня.

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"Що стосується запасів обладнання, предметів постачання, то так, ми – одна з речей, про які ми говорили сьогодні, – уважно подивитися на те, що можна надати. Ми знаємо потреби: засоби ППО, артилерія, боєприпаси. Тому я вважаю, виходячи з того, що я почув сьогодні, що всі, включаючи Сполучені Штати, збираються подвоїти зусилля і, при необхідності, подвоїти зусилля щодо пошуку ресурсів, яких Україна продовжує потребувати", — заявив Блінкен.

Блінкен наголосив на важливості та терміновості прийняття Конгресом США пакету допомоги для України, який стане основним джерелом додаткового фінансування, необхідного країні для захисту від російської агресії.

Він також зазначив, що США ведуть діалог з союзниками та партнерами у НАТО щодо забезпечення України необхідними ресурсами як у найближчому майбутньому, так і довгостроково, а також працюють над створенням сил, здатних стримувати агресію. Понад 30 країн уже уклали або перебувають у процесі укладення двосторонніх угод з Україною у сфері безпеки.

"І ми самі, Сполучені Штати — працюємо над нашою власною двосторонньою угодою. Але ми також розглядаємо роль, яку НАТО може і має згодом грати в підтримці України, і це постійна дискусія, яку ми вестимемо найближчими тижнями", — заявив Держсекретар.

Нагадаємо, що Конгрес США може перенести голосування за допомогу Україні.

Раніше ми писали, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв, що країни Альянсу нададуть Україні новий пакет допомоги

США
НАТО
фінансова допомога
Ентоні Блінкен
військова допомога
Україна
боєприпаси

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