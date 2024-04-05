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Блинкен заявил, что США и союзники планируют удвоить усилия по поиску ресурсов для Украины

5 апреля 2024 11:01
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Бригадир София
редактор
Блинкен заявил, что США и союзники планируют удвоить усилия по поиску ресурсов для Украины
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: breitbart.com
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Посетив штаб-квартиру НАТО, государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о намерении Соединенных Штатов и их союзников увеличить усилия по поиску необходимых ресурсов для Украины.

Об этом сообщило информационное агентство Интерфакс-Украина в пятницу, 5 апреля.

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"Что касается запасов оборудования, предметов снабжения, то да, мы – одна из вещей, о которых мы говорили сегодня, – внимательно посмотреть на то, что можно предоставить. Мы знаем потребности: средства ПВО, артиллерия, боеприпасы. Поэтому я считаю, исходя из того, что я услышал сегодня, что все, включая Соединенные Штаты, собираются удвоить усилия и, при необходимости, удвоить усилия по поиску ресурсов, в которых Украина продолжает нуждаться", — заявил Блинкен.

Блинкен отметил важность и срочность принятия Конгрессом США пакета помощи для Украины, который станет основным источником дополнительного финансирования, необходимого стране для защиты от российской агрессии.

Он также отметил, что США ведут диалог с союзниками и партнерами по обеспечению Украины необходимыми ресурсами как в ближайшем будущем, так и долгосрочно, а также работают над созданием сил, способных сдерживать агрессию. Более 30 стран уже заключили или находятся в процессе заключения двусторонних соглашений с Украиной в сфере безопасности.

"И мы сами, Соединенные Штаты — работаем над нашим собственным двусторонним соглашением. Но мы также рассматриваем роль, которую НАТО может и должна со временем играть в поддержке Украины, и это постоянная дискуссия, которую мы будем вести в ближайшие недели", — заявил Госсекретарь.

Конгресс США может перенести голосование за помощь Украине.

Ранее мы писали, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что страны Североатлантического союза предоставят Украине новый пакет помощи.

США
НАТО
финансовая помощь
Энтони Блинкен
военная помощь
Украина
боеприпасы

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