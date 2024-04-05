Блинкен заявил, что США и союзники планируют удвоить усилия по поиску ресурсов для Украины
Посетив штаб-квартиру НАТО, государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о намерении Соединенных Штатов и их союзников увеличить усилия по поиску необходимых ресурсов для Украины.
Об этом сообщило информационное агентство Интерфакс-Украина в пятницу, 5 апреля.
Блинкен о помощи Украине
"Что касается запасов оборудования, предметов снабжения, то да, мы – одна из вещей, о которых мы говорили сегодня, – внимательно посмотреть на то, что можно предоставить. Мы знаем потребности: средства ПВО, артиллерия, боеприпасы. Поэтому я считаю, исходя из того, что я услышал сегодня, что все, включая Соединенные Штаты, собираются удвоить усилия и, при необходимости, удвоить усилия по поиску ресурсов, в которых Украина продолжает нуждаться", — заявил Блинкен.
Блинкен отметил важность и срочность принятия Конгрессом США пакета помощи для Украины, который станет основным источником дополнительного финансирования, необходимого стране для защиты от российской агрессии.
Он также отметил, что США ведут диалог с союзниками и партнерами по обеспечению Украины необходимыми ресурсами как в ближайшем будущем, так и долгосрочно, а также работают над созданием сил, способных сдерживать агрессию. Более 30 стран уже заключили или находятся в процессе заключения двусторонних соглашений с Украиной в сфере безопасности.
"И мы сами, Соединенные Штаты — работаем над нашим собственным двусторонним соглашением. Но мы также рассматриваем роль, которую НАТО может и должна со временем играть в поддержке Украины, и это постоянная дискуссия, которую мы будем вести в ближайшие недели", — заявил Госсекретарь.
Конгресс США может перенести голосование за помощь Украине.
Ранее мы писали, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что страны Североатлантического союза предоставят Украине новый пакет помощи.
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